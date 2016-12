Ocho entrenadores de clubes de la MLS obtienen nueva licencia de US Soccer

Entre actuales y antiguos directores técnicos de la MLS, once en total estuvieron en la clase de graduados de la primera generación del denominado Pro License Coaching Course (Curso de entrenador para Licencia Pro) que impartió US Soccer (Federación de Fútbol de los EEUU); un proyecto piloto con un año de duración que concluyó en Chicago el pasado fin de semana.

Los técnicos actuales que tomaron parte fueron Gregg Berhalter de Columbus Crew, Jeff Cassar de Real Salt Lake, Jim Curtin de Philadelphia Union, Jason Kreis de Orlando City, Pablo Mastroeni de Colorado Rapids, Ben Olsen de DC United, Oscar Pareja de FC Dallas y Peter Vermes de Sporting Kansas City. También estuvieron involucrados John Hackworth, Omid Namazi, Tab Ramos, Sigi Schmid y Richie Williams.



La federación estadounidense considera el “Pro Course” como la máxima licencia para entrenadores posible en Norteamérica, que se ubica en la pirámide de jerarquía por sobre la Licencia A de US Soccer, la cual pretende “completar el camino desde infantiles hasta entrenador en el profesionalismo”.



Cada técnico tuvo la tarea de crear y ejecutar un plan personalizado e individualizado basado en sus necesidades, mientras en grupo formularon los nuevos estándares para la siguiente generación de entrenadores. Con los temas fluctuando desde filosofías de liderazgo a táctica periódica, el curso fue realizado durante los últimos 12 meses vía clases en persona, visitas a los clubes, pruebas finales, seminarios virtuales y conferencistas invitados como Jurgen Klinsmann, los autores Daniel Coyle y Doug Lemov, el DT del Sunderland David Moyes, el especialista en preparación física John Cone y muchos otros.

“Es un gran privilegio ser parte de este pionero grupo” dijo Pareja a ussoccer.com. “Le diría al siguiente grupo de candidatos que este es un gran paso en tu educación de entrenador. La metodología es diferente. Hay una evolución en el curso en los retos que enfrentamos cada día con nuestra competición desarrollo y gestión. Todas estas áreas están cubiertas de un modo que está basada en las experiencias que tenemos y desarrolla nuestra identidad, que es algo que, en mi opinión, fue lo más destacado”.



La siguiente clase de entrenadores que tomaran parte en el programa de Pro License comenzaran en enero. De acuerdo con la federación, la nueva licencia eventualmente se volverá obligatoria en cada una de las cuatro ligas profesionales de fútbol actualmente reconocidas por US Soccer: MLS, NASL, USL y NWSL.