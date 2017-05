NYCFC se llevó un punto de oro ante un FC Dallas que mantiene su invicto en la MLS 2017

FRISCO, TX -- FC Dallas sigue manteniendo su prolongado invicto y es uno de los colíderes de la Conferencia Oeste, y New York City FC se marchó con un valioso punto del Toyota Stadium. Ninguno de los contendientes renunció a sus principios y -en consecuencia- se quedó relativamente conforme con lo obtenido en un partido trepidante, que cerró el fin de semana.

Los primeros 45 minutos fueron casi íntegramente para FC Dallas, quien cambió el plan de la que en teoría sería la 'hoja de ruta' del partido. Los hombres de Óscar Pareja 'ahogaron' el juego del cuadro celestes con una gran presión en todos los sectores de la cancha. Esa acción, además del gol anotado por el volante Kellyn Acosta en el minuto 20 de la primera parte pusieron las cosas de una manera muy favorable para el equipo texano.



Ese segmento del partido estuvo marcado por la lesión del defensor Matt Hedges, quien tuvo que ser atendido por una herida que se produjo en la parte superior de su rostro tras chocar con Acosta. "Me encanta jugar, y no me importa si estoy lastimado, simplemente quiero estar ahí", señaló el central luego del empate. "Matt es un gran jugador, que lo está haciendo muy bien este año", valoró Pareja. "Nos está demostrando en qué tipo de jugador se convertirá pronto. Es todo un hombre sobre la cancha", señaló el colombiano.

En el vestuario de NYCFC también imperaba el buen estado de ánimo el domingo por la noche. Tras un montón de buenas ocasiones de FC Dallas el 1-1 final llegó en el segundo tiempo, gracias a un gol conseguido por el volante Tommy McNamara. "Jugamos frente a un equipo que es muy bueno, y que es un rival complicado", dijo el neoyorquino. "Nos presionaron todo el partido, y me siento orgulloso de nuestro esfuerzo", agregó 'Tommy Mac'. "Nos esforzamos mucho", dijo el centrocampista. "Luchamos mucho, nos llevamos un gran punto", concluyó.



Michael Barrios le rompe la cintura al defensor y Kellyn Acosta firma el gol para el FC Dallas Univision Deportes Network 0 Compartir

El tanto que decretó la igualdad provino de un rebote de un tiro libre lanzado por David Villa, que se estrelló en el travesaño del arco defendido por Jesse González. McNamara -con cuerpo y alma- se llevó el balón por delante y terminó consiguiendo la igualdad.

Patrick Vieira, entrenador del conjunto neoyorquino, se mostró muy satisfecho con la reacción de su equipo en el segundo tiempo. "Tommy [McNamara], Maxi [Morález] y Jack [Harrison] dieron muchos problemas a FC Dallas al irse al ataque". La reacción del club de la Costa Este -gestada a mediados de la segunda parte- fue comandada por el sacrificio del capitán David Villa -que generó la jugada que finalizaría con el empate- y por las providenciales atajadas del arquero Sean Johnson.



David Villa cobra un magnifico tiro libre que pega de campanazo y su compañero aprovecha para anotar Univision Deportes Network 0 Compartir

FC Dallas volverá a la acción el sábado 20 de este mes, cuando recibirá (8 pm ET, MLS Live) a San Jose Earthquakes. La semana será más complicada para NYCFC, que el miércoles 17 (9 pm ET, MLS Live) visitará a Real Salt Lake -muy probablemente con el regreso a la convocatoria de Andrea Pirlo-, y el domingo siguiente jugará a domicilio frente a Orlando City SC en el centro del estado de Florida.