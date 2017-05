"NYCFC ha armado un grupo para ser primeros y entrar a los Playoffs", dice Maxi Morález

PURCHASE, N.Y. -- Nunca el plantel de New York City FC ha sido tan bueno y profundo como el que Patrick Vieira tiene a su disposición este año. La directiva celeste ha acertado de pleno con las contrataciones efectuadas durante el invierno, como las de Alexander Ring, Rodney Wallace, Yangel Herrera o Alexander Callens. Pero donde el acierto parece haber sido más grande es en el fichaje de Maximiliano Morález, el nuevo 10 del equipo de 'la Gran Manzana'.

Tras su paso por el Club León de la Liga MX el argentino ha conseguido rápidamente hacerse con el control del juego y la creación de situaciones de gol de NYCFC. El más nuevo de los jugadores franquicia de la escuadra neoyorquina compartió unos minutos con FutbolMLS.com para conversar sobre las metas grupales e individuales, además de sus primeras experiencias en la primera división norteamericana.



La postemporada como objetivo

El ambiente de la MLS -que se acerca a cumplir el primer tercio de esta temporada- ya se atreve a considerar a Toronto FC y a NYCFC como serios candidatos a estar en los Playoffs.

"En eso no se piensa", reaccionó Maxi Morález. "Pero, obviamente, acá se ha formado un grupo para ser primeros en nuestra zona y entrar a los Playoffs. Y si se puede ser primeros en la clasificación general, también", explicó. "Hay plantel, hay equipo, lo venimos demostrando. Pero sabemos que esto hay que tomarlo partido a partido. Con los viajes, con los partidos afuera, se hace todo más difícil", justificó. "Al final de octubre veremos para qué nos da lo que estamos haciendo. Ojalá podamos estar en los Playoffs", se ilusionó.



FC Dallas, el próximo rival

"Me han contado que es un gran equipo, uno de los mejores de la liga, que tiene un gran plantel", afirmó el 10 argentino, llegado a la MLS pocos días antes del inicio de la presente temporada. "Creo que ese partido va a ser muy difícil. Pero, más allá del rival, si nosotros estamos dispuestos a hacer el juego que mantenemos y somos efectivos podemos buscar los tres puntos", se esperanzó Morález. "De acuerdo con como vaya el partido veremos si los tres puntos son posibles o podemos rescatar algo en la visita".

Un calendario inusual

El domingo NYCFC inicia una serie de cuatro partidos como visitante, ante FC Dallas, Real Salt Lake, Orlando City y Atlanta United. Los tres primeros encuentros se disputarán en el lapso de una semana. "La verdad, nunca me había pasado en mi carrera. Como tampoco me había ocurrido jugar tres encuentros seguidos como locales", reconoció 'Frasquito'. "Es algo nuevo para mí, pero hay que afrontarlo, con el mismo compromiso de siempre. En estos cuatro partidos tenemos que aprovechar las ocasiones que se nos presenten y, a la vez, intentar no perder".



Una cara conocida en la victoria del pasado domingo

El conjunto celeste viene de derrotar con autoridad por 3-1 a Atlanta United en el Yankee Stadium. "Fue un resultado muy importante, especialmente teniendo en cuenta estos partidos que vienen ahora como visitantes", expresó Morález. "Más allá de que es su primer año en la MLS es un equipo que juega bien al fútbol. Tienen un ténico muy capaz y tienen una buena idea de juego. El 3-1 fue meritorio, más allá del gol de ellos".

Ese partido fue la ocasión indicada para que Maxi se reencontrase en la cancha con el volante chileno Carlos Carmona, uno de sus excompañeros en el Atalanta de la Serie A de Italia. "Soy muy amigo de él. Con Carlos hablamos mucho, más de nuestras vidas que de futbol", reveló el de la provincia de Santa Fe.



Goles y asistencias... Pero antes los tres puntos

Desde su debut en New York City FC M.M. registró dos goles (uno de ellos ante Atlanta United) y cuatro asistencias. "Hacer goles siempre es satisfactorio para cualquiera", explicó. "Más allá de David [Villa], que es nuestro principal delantero, que cualquier otro jugador marque es importante para la confianza del equipo", razonó. "Mi prioridad siempre es conseguir los tres puntos. Si puedo hacer un gol, mejor; si puedo hacer una asistencia, igual. A eso me dedico".

Más táctico en la MLS

Maxi sigue siendo un gran volante ofensivo, el tipo de jugador que puede abrir las defensas rivales con una facilidad pasmosa. Pero que en la MLS, además, muestra otro tipo de recursos, como ser la primera opción de salida para los defensores de su equipo. "Es algo que estoy implementando", explicó. "Siempre me gusta tener la pelota, trato de dar más juego. Seguramente el entrenador me pide que esté más arriba, pero trato también de venir a buscar el balón para poder llevarlo rápido hacia los delanteros para que puedan convertir".



Goles con dedicatoria

El observador agudo habrá notado que -cada vez que hace un gol- Morález besa uno de sus antebrazos. ¿A qué se debe ese gesto? "Me beso el tatuaje de una tía que falleció hace mucho tiempo. Era como una mamá para mí", comentó el sudamericano. "Siempre que me toca convertir hago eso. Un pequeño homenaje que uno le puede dar. Siempre lo he hecho".