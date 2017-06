NYCFC confía en poder romper la tradición ganadora de los Red Bulls en los clásicos

New York City FC espera poder conseguir su primera victoria en Nueva Jersey USA Today Images

NUEVA YORK, N.Y. -- El 'Derbi del Río Hudson' -la frontera natural entre los estados de Nueva York y Nueva Jersey- hasta ahora ha sido un reto de máxima exigencia para New York City FC. Pese a sus buenas prestaciones desde su inicio de actividades en 2015 el conjunto celeste encuentra en los Red Bulls a un obstáculo casi imposible de superar. El conjunto entrenado por Jesse Marsch ha sido el amplio dominador de la rivalidad. Pese a esos malos antecedentes, NYCFC valora de manera positiva la rivalidad, y se esperanza con la posibilidad de conseguir su primer triunfo en el Red Bull Arena.

“Este tipo de partidos es muy bueno”, valoró David Villa. “Para New York City FC, por supuesto, los resultados en este clásico no han sido tan buenos”, reconoció el capitán. “Pero para los aficionados en general, para la liga, para el desarrollo del fútbol en Estados Unidos estos partidos de rivalidad son muy importantes”.



‘El Guaje’ llega en un momento especial de su carrera. El asturiano acaba de superar la barrera de 50 goles para el conjunto celeste y viene de realizar una actuación sobresaliente en la victoria por 2-1 del pasado fin de semana ante Seattle Sounders. “Llegamos animados al clásico (que se jugará el próximo sábado a la 1:30 pm ET, con transmisión de FOX Deportes)”, dijo Villa. “En el pasado tuvimos muchas derrotas contra los Red Bulls. Poder ganarles sería importante para nuestros aficionados y para sumar otros tres puntos y seguir peleando por un lugar en los Playoffs”.

Temporada tras temporada el clásico neoyorquino ha ido ganando trascendencia dentro de la liga, al punto de convertirse en una de las rivalidades más importantes de la MLS. Para Patrick Vieira, el entrenador de la escuadra celeste, este enfrentamiento podría estar en camino a acercarse a los grandes clásicos que se disputan en Europa, y que él ha podido disfrutar como jugador. “Allí la gente comienza a hablar y a estar pendiente de los derbis o los clásicos una semana antes del partido. Esta liga es joven, necesitamos tiempo y trabajo para conseguir algo similar”.



En busca de romper la tradición

NYCFC y los Red Bulls vienen disputando clásicos desde la temporada 2015, cuando el club del barrio del Bronx se incorporaron a la liga. Hasta el momento se han jugado seis partidos de temporada regular y uno por la Copa Abierta de Estados Unidos. Media docena de esos encuentros finalizaron con triunfos para el club de Nueva Jersey.



La más trascendente de esos triunfos fue el 7-0 a domicilio que los Red Bulls consiguieron en mayo del año pasado en el Yankee Stadium. “Esa derrota quedó en nuestras mentes y en nuestros corazones”, reconoció Vieira. “Ese resultado ya es parte de la historia. Ellos ganaron 6 de los 7 partidos que hemos disputado, y eso es doloroso”, manifestó el entrenador. “No estoy contento, no me alegra. Es algo que tenemos que cambiar”.



En New York City FC ven el encuentro del sábado una nueva gran oportunidad para intentar cambiar esa tradición que hasta ahora les es adversa. Los jugadores del plantel de Patrick Vieira tienen claro cuáles son los puntos fuertes del adversario. “Los Red Bulls presionan de una manera muy dura y efectiva. Lo hacen bien. Ese es su estilo, lo sabemos, lo entendemos”, manifestó Tommy McNamara. “Generalmente ellos ganan el balón en sectores cruciales”, reflexionó el atacante inglés Jack Harrison. “Pero si podemos anotar rápidamente la historia podría ser diferente el sábado”.



Distintas situaciones personales y expectativas dentro del plantel

Como figura del fútbol mundial, David Villa ha jugado una impresionante cantidad de clásicos, tanto en la liga española como en las competiciones internacionales europeas. El delantero ha sido estandarte en todos los clubes para los que ha jugado, pero rechaza decir en público cuál es su preferido. “Tengo en mi interior una opinión, pero no debo expresarla de manera pública. Siento amor por todos los equipos por los que he pasado. Todos me han ayudado a ser quien soy hoy”.



En el otro extremo del espectro está Yangel Herrera, el joven centrocampista venezolano que se ha hecho con un lugar en el XI titular y que recientemente finalizó como ganador del Balón de Bronce en la Copa del Mundo Sub-20.

Para Herrera el del sábado será su primer derbi. “No he jugado nunca una rivalidad como la que voy a experimentar el sábado. Este es el primer clásico que voy a vivir”, expresó con entusiasmo. “El técnico y mis compañeros me han hablado del derbi ante los Red Bulls”, explicó el juvenil. “Pude ver el partido por la Copa Abierta. Definitivamente, quiero jugar y ganar el clásico. Los Red Bulls son un equipo fuerte y agresivo”.



El 1-0 que benefició pocos días atrás al cuadro albirrojo en la cuarta ronda de la U.S. Open Cup es el antecedente más inmediato de esta rivalidad. “Jugamos muy bien esa noche, pero lamentablemente perdimos”, recordó Villa. “Tuvimos muchas oportunidades de gol en ese partido, más que la que tuvieron los Red Bulls incluso. Todo sirve para mejorar, se aprende de las victorias y de las derrotas. Espero que las cosas sean diferentes el sábado”.

“Ese partido de Copa nos sirve para saber qué puede pasar en el próximo juego”, señaló Harrison. “Será un encuentro similar a los que ya hemos jugado ante ellos”, aportó McNamara.





De un goleador a otro

Así como Bradley Wright-Phillips elogió la figura y los logros de David Villa, el español mostró aprecio por su rival del fin de semana, quien le arrebató el Botín de Oro de la MLS en 2016.



“Creo que es uno de los mejores delanteros de la liga, no solamente ahora sino en la historia de la MLS”, dijo ‘el Guaje’. “Cada temporada anota al menos 15 goles. Un año hizo 28 goles, el año pasado 24”, agregó. “Es un rival, juega en los Red Bulls, pero al mismo tiempo es un compañero. Me gusta tener una rivalidad saludable con Wright-Phillips”.



Puja de estilos en el Red Bull Arena

En el primer clásico de liga de 2017 se volverán a enfrentar sobre la cancha dos estilos bien diferenciados: el control del balón y la posesión impulsado por NYCFC, contra presión alta y la verticalidad de los Red Bulls. Un choque de visiones futbolísticas que tienen nombre propio: Patrick Vieira ante Jesse Marsch.



“Tengo un gran respeto por Jesse y por el trabajo que está haciendo con los Red Bulls”, dijo el entrenador francés. “Por supuesto, hay tensión entre nosotros porque los dos queremos ganar estos partidos”, añadió.



“El contraste de estilos nos entusiasma a los dos técnicos. Nuestras filosofías son completamente distintas”, prosiguió Vieira. “Ninguna es la correcta o la incorrecta, son simplemente nuestros estilos. Y eso hace que disfrutemos del partido. Tratamos de poner los mejores argumentos en la cancha y ganar”.

En lo estrictamente vinculado a la conformación de su equipo ante el clásico, Vieira todavía no puede garantizar las presencias de Rónald Matarrita y Maxi Morález en el duelo del fin de semana. Ambos jugadores se recuperan de lesiones contraídas días atrás y el cuerpo técnico los esperará hasta el último momento para definir la alineación.



“Disfrutamos de todos los partidos, incluso de los complicados”, concluyó Villa. “El clásico ante los Red Bulls es un gran desafío, porque a ellos en el pasado siempre les ha ido muy bien ante nosotros”.

“Este año New York City FC tiene más calidad, contamos con mejores jugadores” agregó el 7. “No me gusta hablar demasiado antes de los partidos. Tenemos que demostrarlo en la cancha. Con el paso de los partidos vamos mejorando y el sábado esperamos ganar".