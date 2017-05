"Nunca me planteé salir de NYCFC, mi mente jamás se ha alejado de aquí", dice David Villa

New York City FC

Tras anunciar su renovación 'el Guaje' visitó una escuela primaria. New York City FC

BRONX, N.Y. -- La gran noticia del miércoles en la MLS fue el anuncio de la extensión del contrato que une a David Villa con New York City FC. Gracias al nuevo acuerdo el astro español seguirá siendo celeste al menos hasta fines de la temporada 2018. Por la tarde Villa se presentó en una escuela primaria de ‘la Gran Manzana’, donde respondió preguntas de sus jóvenes aficionados y jugó unos minutos de fútbol con ellos.

“Me pone muy feliz haber extendido mi contrato”, expresó ‘el Guaje’ ante la prensa presente en el sur del barrio del Bronx. “Para mí lo importante es el fútbol, y el fútbol en el equipo es bueno, tanto a nivel individual como colectivo”, agregó. “Es un placer para mí que el club haya pensado en darme un año más de contrato. Ellos están contentos con mi trabajo. Mi familia está muy a gusto aquí, y eso es muy importante para mí”, sintetizó.



El nuevo vínculo del capitán con el equipo celeste finaliza el 31 de diciembre de 2018. ¿Será esa su fecha del retiro como futbolista? Villa no quiere apresurarse. “En el fútbol nunca se puede pensar demasiado en el futuro. Es mejor pensar en el día a día, en el semana a semana, mucho más cuando tienes 35 años”, manifestó el asturiano. “Trato de jugar bien, de hacer buenas cosas dentro de la cancha. No pienso ahora en diciembre de 2018, Ahora pienso en el partido contra Atlanta del domingo”, manifestó en relación al choque frente al equipo entrenado por Gerardo Martino (4 pm ET, Univision).

El 7 es -como ninguno de sus compañeros- parte de la historia de NYCFC. El goleador fue la primera contratación del equipo y ha sido testigo del crecimiento del que hoy es uno de los clubes de referencia dentro de la MLS en las últimas tres temporadas. “Me enorgullece haber estado en New York City FC desde el minuto cero” expresó el asturiano en diálogo con FutbolMLS.com. “Estoy contento por todo lo que hemos mejorado, día a día sobre el terreno de juego y fuera de él. No podemos detenernos ahora, tenemos que seguir trabajando”.



David Villa lo tiene claro. No se arrepiente por haber dejado el fútbol europeo para ser una de las estrellas de la MLS, liga que en 2016 lo reconoció como el Jugador Más Valioso. “En la vida futbolística, obviamente, pasan cosas que te gustaría cambiar”, dijo el campeón del mundo con la selección española. “Pero el pasado no se puede cambiar, hay que aceptarlo, y realmente estoy muy contento por las cosas que estamos haciendo aquí”.

Además, el artillero reiteró que jamás pensó en regresar al fútbol europeo. “Nunca me lo he planteado”, expresó ‘el Guaje’. “Siempre dije que estaba muy a gusto aquí, que si quería seguir jugando y el club contaba conmigo estaría aquí”.



“Muchas veces se reciben ofertas”, prosiguió. “Y, al principio, eso es una conexión. Pero hemos cortado todas las conexiones”, manifestó con firmeza. “He dicho desde siempre que no me quería ir de aquí. No hubieron ofertas; sí conexiones. Pero nunca ha habido ninguna posibilidad, porque mi mente nunca se ha alejado de aquí”.