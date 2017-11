"Nuestro trabajo no está terminado", dicen en Columbus Crew tras la goleada ante New York City FC

COLUMBUS, Ohio -- El 4-1 que endosó Columbus Crew a New York City FC en la noche del miércoles fue la victoria más amplia de todos los partidos de ida de las Semifinales de Conferencia en la MLS 2017. Un marcador que para muchos tiene valor de sentencia definitiva para la revancha que se disputará el próximo domingo en el Yankee Stadium de Nueva York, pero que no es tomado de esa manera por el equipo aurinegro.

"Nuestro trabajo no está terminado, de ninguna manera", señaló tras la victoria el entrenador Gregg Berhalter. "Creo que nuestros muchachos lo saben. Fuimos lo suficientemente claros en el vestuario. Todavía quedan 90 minutos, y quizás se tenga que disputar tiempo extra. Esto será duro hasta que esta serie esté resuelta", agregó.



"Todo el crédito es para los muchachos", manifestó Harrison Afful, el lateral derecho del Crew que marcó el vital cuarto gol (¡Golazo!) de su equipo en tiempo de descuento. "Esperé mucho tiempo para hacer un gol. Y finalmente llegó este año. Estoy feliz, y disfruto de este momento".

"Harrison es especial", comentó Justin Meram, autor de otro de los tantos de Columbus. "Honestamente, no puedo creer el gol que hizo. Pero él es así. En los entrenamientos hace este tipo de cosas, que el público no ve".



Columbus Crew fue contundente desde el inicio del partido. Tal como lo había planificado el cuerpo técnico. "El mensaje al grupo fue que debíamos concentrarnos en hacer un buen inicio y ser muy agresivos. Queríamos demostrar que éramos los dueños de casa", explicó Berhalter. "Creo que lo conseguimos".



NYCFC sufre por las oportunidades perdidas

New York City FC regresa a 'la Gran Manzana' con un montón de preguntas y lamentos. Los interrogantes se centran en cómo dar la vuelta en el próximo partido la generosa ventaja que tiene el Crew. Y el punto dramático está en la cantidad de ocasiones que la escuadra celeste dejó escapar.

"Ellos aproevacharon sus ocasiones; nosotros no lo hicimos", resumió el jefe del cuerpo técnico de NYCFC, Patrick Vieira. "Cuando creas tantas oportunidades y solo anotas en una ocasión, no es algo suficientemente bueno". Rodney Wallace, Jack Harrison y el capitán David Villa tuvieron oportunidades de reducir la distancia con Columbus. "Hubiera sido un partido diferente si yo hubiera convertido la que tuve y David no hubiera reventado la pelota contra el travesaño", manifestó el costarricense.



"En los últimos siete u ocho partidos nos costó un poco ganar partidos, aunque tuvimos oportunidades", se quejó Vieira. "Simplemente, no pudimos hacer goles". ¿Qué queda para la revancha del domingo? "Tenemos que mejorar", dijo el que fuera campeón del mundo con la selección de Francia. "Cada vez que enfrentamos a Columbus tenemos oportunidades de hacer goles. No solamente uno, sino varios. Será importante aprovechar nuestras oportunidades".

"Tenemos a nuestros muchachos. Tenemos a un grupo talentoso y mentalmente fuerte", se ilusionó el arquero Sean Johnson. "Volveremos, y lo haremos con toda nuestra potencia".