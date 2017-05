"Nuestro nivel está creciendo", avisa Miguel Almirón tras victoria de Atlanta ante NYCFC

ATLANTA, GA -- El gran primer tiempo que Atlanta United firmó ante New York City FC frente a una multitud de casi 45.000 espectadores aseguró tres valiosos puntos para el equipo en expansión. Con un control absoluto del partido el plantel de definido toque sudamericano se fue al descanso con un 3-0 a su favor frente a un irreconocible plantel visitante.

Una victoria que se valora más al saber que ‘Tata’ Martino no pudo operar de manera directa sobre el juego de su equipo, tras haber sido amonestado con un partido de suspensión el pasado fin de semana durante la goleada de Atlanta frente a Houston Dynamo.



Tras el partido la voz cantante en el conjunto vencedor la tuvo Carlos Bocanegra, director deportivo del conjunto rojinegro. “Estamos muy contentos debido a como juega nuestro equipo”, señaló el exfutbolista de la selección estadounidense. “Ahora sumamos un par de buenos partidos consecutivos. Miguel [Almirón] está tomando algo más de protagonismo”, agregó Bocanegra. “Estas dos últimas victorias nos impulsan, y lo que necesitamos que nuestros mejores jugadores se destaquen, y eso es exactamente lo que están haciendo ahora”.

Atlanta United prácticamente no dio opciones a un New York City FC, que desapareció del terreno de juego después del décimo minuto del primer tiempo. Los dueños de casa -en una tarde calurosa, apoyados por una multitud que colmó el Bobby Dodd Stadium- liquidaron el partido en siete minutos mágicos en los que anotaron los tres goles de la victoria. Almirón y Héctor Villalba marcaron los tantos de la victoria entre el minuto 16 y el 23’ de la primera parte.



“Gracias a Dios fuimos capaces de encontrar los goles muy temprano”, dijo el brillante 10 paraguayo. “Eso fue realmente importante para nosotros porque sabemos de Nueva York es un rival realmente complicado por tener a jugadores como David Villa y Maxi Morález”.

El 3-1 de Atlanta frente a NYCFC de fines de mayo ‘empata’ la victoria celeste de comienzos de mes, cuando el club de ‘la Gran Manzana’ aplastó al del estado de Georgia. “Pudimos dejar atrás esa derrota”, aseguró Almirón. “Era algo que queríamos olvidar. Nuestro nivel está creciendo; ahora somos más pacientes y fuimos capaces de quedarnos con el triunfo hoy”, concluyó el autor de cinco goles en los últimos dos encuentros del United.



La presión alta ejercida por Atlanta United fue clave para desmontar el sistema de juego de los neoyorquinos. Los hombres de Martino se cobraron venganza de la humillación deportiva vivida semanas atrás en el Yankee Stadium. “Ellos fueron el único equipo que nos habían superado claramente”, comentó Héctor Villalba, otro de los jugadores franquicia de los locales. “Hoy pudimos dar vuelta las cosas. Creo que es algo importante porque estuvimos trabajando realmente duro en los entrenamientos para obtener algo así”.

Se la mire por donde se la mire, la victoria del representativo de Atlanta fue inapelable, y así lo reconoció el equipo rival. “Cuando concedes tres goles en siete minutos es difícil sacar algo de ese partido”, lamentó Patrick Vieira, técnico de New York City FC. “Todo se volvió más complicado por la calidad de los jugadores que ellos [Atlanta United] tienen en la delantera”, dijo el francés. “Jugaron bien y nos pusieron bajo presión. Ganaron muchos balones divididos. Cuando eso ocurre todo es más difícil para nosotros porque ellos muestran que tienen más deseo que nosotros”.



“Hay que darles crédito”, reflexionó el atacante inglés Jack Harrison, autor del único gol de del conjunto azul cielo. “Ellos concretaron las oportunidades que tuvieron, y creo que eso fue lo más importante”, comentó el 11. “Cuando consiguieron el segundo y el tercer gol todo se puso cuesta arriba para nosotros. Tenemos que estar más atentos a estas cosas en el futuro”.

El presente de Atlanta ilusiona a todos sus apasionados seguidores. Pero la escuadra de ‘las Cinco Barras’ guarda en su recámara una auténtica arma de destrucción masiva a nivel futbolístico. El delantero venezolano Josef Martínez -lesionado hace semanas con la selección de su país- tomó a la liga por sorpresa al marcar cinco goles en las tres primeras semanas de juego. El sudamericano está en la etapa final de su recuperación.



“Ya ha regresado a los entrenamientos, y nuestro cuerpo médico y el cuerpo técnico deben manejar la cantidad de minutos que [Martínez] jugará”, explicó Bocanegra. “Él está bien”, insistió el dirigente. “Con este tipo de jugadores de lo que se trata es de encontrar su mejor estado de forma tras haber estado fuera de las canchas durante tanto tiempo”, insistió. “Solamente se trata de prepararlo para que esté listo para comenzar a aportar minutos”.

Atlanta United no regresará a la actividad hasta el sábado 3 de agosto, fecha en la que visitará a Vancouver Whitecaps en el BC Place. Para New York City, por su parte, se terminó la seguidilla de cuatro partidos seguidos en condición de visitante, pero no los compromisos. El miércoles 31 de mayo recibirá a New England Revolution en el Yankee Stadium.



