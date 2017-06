"No voy a decir 'nunca' o 'jamás' a la MLS", expresó el codiciado 'Chicharito' Hernández

El atacante mexicano del Bayer Leverkusen -quien tendría ofertas de Francia y España- no cierra las puertas a la máxima categoría de Estados Unidos.

‘Chicharito’ Hernández no cierra la puerta a su posible llegada a la MLS

Javier 'Chicharito' Hernández es uno de los nombres del momento en el panorama del fútbol internacional. Y ello no se debe pura y exclusivamente al hecho de que acaba de convertirse en el máximo goleador histórico de la selección mexicana, sino también al hecho de que el atacante surgido de Chivas de Guadalajara suena como probable incorporación de algunos importantes equipos europeos, como el Olympique de Lyon y el Sevilla.



Pero el dueño del número 14 en 'el Tri' no quiere distraerse en este momento con ese tipo de preocupaciones. "Gracias a Dios tengo a uno de los mejores representantes", explicó en diálogo con la cadena Univision. "Él hace todo el 'trabajo sucio' o el trabajo que nadie ve para que yo pueda estar cien por cien enfocado. No quiero que absolutamente nada me distraiga", insistió. "Ahora soy jugador de la selección nacional al cien por cien. Quiero darlo todo, quiero seguir ayudando, quiero seguir aportando a todos mis compañeros, al cuerpo técnico, a todos los mexicanos para brindar muchísimas alegrías", concluyó 'Chicharito'.



Dentro de la baraja de posibles futuros destinos para el mexicano también parece estar la MLS. Dos equipos de la liga norteamericana -Orlando City en su momento, Los Angeles FC (que entrará en competición en 2018) más recientemente- se habrían interesado en sus servicios.



"Yo no cierro las puertas a ningún club, a ningún país. Nunca voy a decir 'nunca' o 'jamás'. Estoy abierto a cualquier posibilidad", expresó Hernández. "Llegará ese momento en que tenga que tomar esa decisión. Puedo decir 'a la MLS, sí', ¿Y qué más da? ¿Me acerca eso a la MLS? Yo puedo decir que me encantaría ir a la MLS, pero a lo mejor no termino en la MLS".

'Chicharito' no desea apresurarse. "Todos los países, todas las ligas, están abiertos", reseñó. "Pero estoy en el Bayer Leverkusen, donde he estado muy feliz y muy contento hasta el momento. Tiempo al tiempo, ahora soy junador de la selección al cien por cien".