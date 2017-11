¡No te lo puedes perder! Este bombazo de 'Tito' Villalba es el Gol del Año en la MLS 2017

NUEVA YORK, N.Y. -- La MLS anunció este miércoles que Héctor Villalba -atacante de Atlanta United FC- fue el autor del Gol del Año en la temporada 2017 de la liga norteamericana.

El argentino marcó el tanto de la victoria en el partido disputado entre Atlanta y Orlando City el pasado 21 de julio. El jugador franquicia del equipo entrenado por Gerardo Martino tocó la pelota en dos ocasiones antes de lanzar un potentísimo disparo de derecha desde una distancia de 30 metros en el minuto 86, que terminó en el fondo de la red de 'los Leones'.

Esta es la lista de los ganadores del Gol del Año desde el inicio de la MLS:

2017: Héctor Villalba – Atlanta United | 21/7/17 vs. Orlando City SC, minuto 86

2016: Shkëlzen Gashi – Colorado Rapids | 24/9/16 vs. Vancouver Whitecaps FC, minuto 75

2015: Krisztián Németh – Sporting Kansas City | 4/10/15 vs. Portland Timbers, minuto 83

2014: Obafemi Martins – Seattle Sounders FC | 23/5/14 vs. San Jose Earthquakes, minuto 8

2013: Camilo Sanvezzo – Vancouver Whitecaps FC | 6/10/13 vs. Portland Timbers, minuto 78

2012: Patrick Ianni – Seattle Sounders FC | 20/6/12 vs. Sporting Kansas City, minuto 15

2011: Darlington Nagbe – Portland Timbers | 2/7/11 vs. Sporting Kansas City, minuto 45

2010: Marco Pappa – Chicago Fire | 10/4/10 vs. San Jose Earthquakes, minuto 52

2009: Landon Donovan – LA Galaxy | 8/8/09 vs. New England Revolution, minuto 21

2008: Will Johnson – Real Salt Lake | 18/10/08 vs. FC Dallas, minuto 54



2007: Cuauhtémoc Blanco – Chicago Fire | 18/8/07 vs. Real Salt Lake, minuto 43

2006: Brian Ching – Houston Dynamo | 30/9/06 v D.C. United, minuto 86

2005: Dwayne De Rosario – San Jose Earthquakes | 15/10/05 vs. LA Galaxy, minuto 45

2004: Dwayne De Rosario – San Jose Earthquakes |7/8/04 vs. D.C. United, minuto 82

2003: Damani Ralph – Chicago Fire | 13/8/03 vs. Columbus Crew, minuto 90

2002: Carlos Ruiz – LA Galaxy | 27/7/02 vs. Columbus Crew, minuto 75

2001: Clint Mathis – MetroStars | 28/4/01 vs. Dallas Burn, minuto 60

2000: Marcelo Balboa – Colorado Rapids | 22/4/00 vs. Columbus Crew, minuto 55

1999: Marco Etcheverry – D.C. United | 22/5/99 vs. Miami Fusion, minuto 90

1998: Brian McBride – Columbus Crew | 9/7/98 vs. Chicago Fire, minuto 68

1997: Marco Etcheverry – D.C. United | 27/8/97 vs. New England Revolution, minuto 39

1996: Eric Wynalda – San Jose Clash | 6/4/96 vs. D.C. United, minuto 88