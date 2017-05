"No queremos apresurar el regreso de Josef Martínez", dice el presidente de Atlanta United

Para la afición 'rojinegra' estos pueden ser momentos de cierta angustia y urgencia. Las caídas sucesivas de Atlanta United frente a D.C. United y New York City FC mostraron flaquezas en el conjunto del estado de Georgia, que por primera vez desde el inicio de la temporada experimenta en carne propia las desventuras que generalmente viven los equipos debutantes en la MLS.

En lo inmediato Atlanta necesita volver a jugar bien y a sumar de a tres puntos. Muchos consideran que para eso se produzca es vital el regreso de Josef Martínez, el jugador franquicia venezolano que se lesionó semanas atrás mientras jugaba la eliminatoria mundialista con la selección de su país.



Si bien Martínez -quien marcó cinco goles en sus primeros tres partidos en la MLS- está en franco proceso de recuperación, puede que el regreso no se produzca tan pronto como los aficionados del conjunto de 'la 5 bandas' desean. Darren Eales, el presidente de Atlanta United, es entrevistado semanalmente por la estación de radio 92.9 FM The Game, que cubre la actividad de la franquicia en expansión. En su más reciente aparición el ejecutivo nacido en Inglaterra manifestó que el club no pondrá presión para acelerar la reaparición del venezolano.

"Es como si tomas a New York City FC y le quitas a David Villa, eso es exactamente lo que tenemos en Atlanta con respecto a Josef Martínez", explicó Eales. "Es uno de nustros jugadores clave. Queremos tenerlo de regreso en nuestro equipo tan pronto como sea posible, pero -al mismo tiempo- es tan importante para nosotros y es tan joven... No queremos forzarlo para que regrese demasiado pronto".



Para ser claros, el presidente de Atlanta United no descartó con sus palabras la presencia de Martínez en la visita del próximo domingo a Portland Timbers, aunque sus mensaje parece apuntar a que el goleador sudamericano tendrá que aguardar algo más para volver a estar en un partido oficial.

La ausencia del 'vinotinto' -todo hace suponer- tendrá que ser suplida por un ataque que contará con mejores elementos que los que estuvieron presentes en la derrota por 3-1 frente a NYCFC del pasado domingo. Yamil Asad -cada vez más importante dentro del esquema del entrenador Gerardo Martino- ya purgó su fecha de suspensión, y con toda seguridad será el atacante por banda izquierda. Jacob Peterson se recuperó de la lesión que últimamente lo mantuvo postergado, y podría ser el extremo por la derecha. Y Héctor Villalba, con mayor movilidad que Kenwyne Jones, podría desempeñarse con delantero centro.



El técnico argentino prometió no hacer cambios profundos en la alineación titular o el estilo de juego de su equipo, que viene de cosechar dos derrotas consecutivas. Mientras el retorno a la actividad de Josef Martínez está cada vez más próximo, 'el Tata' buscará emplear a elementos que hasta ahora le dieron buen rendimiento en función ofensiva.