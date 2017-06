"No me planteo ser el MVP de la MLS", asegura con humildad el estelar Miguel Almirón

Con 23 años y algo más de una decena de partidos oficiales en la MLS el volante paraguayo Miguel Almirón está en uno de los mejores momentos de su carrera. El talentoso número 10 de Atlanta United fue elegido como el mejor futbolista de la liga en las últimas dos jornadas y -sin dudas- comienza a dejar una marca profunda en la competición que lo ha acogido con los brazos abiertos.

“Me siento muy feliz, muy contento en lo personal porque dentro de la cancha me estoy sintiendo bien”, comentó el talento guaraní a FutbolMLS.com. “Creo que eso se da porque el equipo está funcionando de la mejor manera. Mis compañeros están haciendo un gran trabajo, gracias a ellos tengo el nivel que estoy mostrando”, aseguró.



Sin pausa, y a fuerza de genialidades dentro de las canchas de la MLS, Almirón comienza a sumar enteros para convertirse en un serio candidato a ser el MVP de la liga cuando esta temporada finalice. “Trato de no pensar demasiado en eso”, comentó el jugador franquicia. “No me lo planteo en este momento”, remarcó. “Prefiero que el equipo de Atlanta llegue lejos, que consiga cosas importantes. Soy paciente. No me vuelve loco hacer goles, tampoco me vuelve loco ser el mejor jugador de cada partido”, explicó. “El grupo tampoco se obsesiona con clasificar a la postemporada. Vamos partido a partido”.

“Estoy muy agradecido por lo que escucho, por lo que dicen de mí. Lo agradezco un montón”, admitió. “Pero tenemos que mantener los pies sobre la tierra y seguir trabajando con mucha humildad, porque todavía Atlanta no ha ganado nada”.



Antes de que el ambiente del fútbol estadounidense comenzase a rendirse ante el talento de quien hasta hace poco era un auténtico desconocido hubo alguien que siempre creyó en el potencial de Almirón. No es otro que el entrenador de Atlanta United, Gerardo Martino. “Ustedes saben de la trayectoria del ‘Tata’”, manifestó el volante. “Siempre dije que fue un honor que él me haya llamado, que se haya fijado en mí. Cuando me dijo que quería tenerme en su equipo no lo dudé, no dudé en venir. Es un técnico ganador.”, remató.

En sus partidos más recientes Almirón no exhibe únicamente grandes dotes como organizador del juego del conjunto en expansión, sino que -además- se muestra como un artillero temible, que en los dos últimos fines de semana anotó un total de cinco goles. “Estoy jugando en la misma posición en la que venía jugando en Lanús (su anterior club en la primera división argentina), que es donde me siento más cómodo”, comentó. “Atlanta juega con un sistema 4-3-3. Yo estoy jugando en el medio o por izquierda. Me propuse ‘pisar’ más el área y no solamente distribuir el juego. Me propuse estar más en el área para marcar goles, porque creo que me estaba faltando eso, y ahora gracias a Dios se me está dando”.



Luego de tres meses completos de experiencia en la Major League Soccer el enganche no encuentra diferencias sustanciales en el juego con respecto a lo que se ve en Sudamérica. “Creo que no es tan diferente al fútbol argentino”, valoró. “Acá hay mucha dinámica, el fútbol es muy intenso, y eso es muy bueno”, dijo Almirón. “El torneo es muy parejo. No veo que un equipo saque mucha diferencia sobre los otros. Cualquiera puede ganarle a cualquiera, y eso habla muy bien de la liga”.

Lo que sí ha resultado una revelación profunda para Miguel ha sido el nivel de compromiso y apoyo que muestra cada semana la afición de Atlanta United. “El fútbol que se juega aquí quizás no me sorprendió tanto como la gente de esta ciudad”, confesó. “Ya sabía que el fútbol era competitivo, que aquí habían jugadores buenos, de ‘clase A’. Pero la gente sí me sorprendió cuando llegué aquí. El apoyo que nos brindan, el hecho de que el estadio aquí siempre esté lleno… Eso es impresionante”, señaló con enorme gratitud. “Un lunes ya se sabe que las entradas están agotadas para el partido del fin de semana. Me impresiona muchísimo eso”, insistió.



Las primeras impresiones pueden definir de por vida a una relación. Y a Almirón eso puede haberle ocurrido el 5 de marzo, en el partido que abrió la temporada en el Bobby Dodd Stadium. “En ese primer partido perdimos contra los Red Bulls. Y pese al resultado la gente nos apoyaba, nos aplaudía. Eso fue algo muy lindo”, rememora con ilusión el ya ídolo de los seguidores de Atlanta United, cada vez más valorado y respetado por propios y extraños en la MLS.