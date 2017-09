No hay dos sin tres: Diego Valeri pisa los talones a David Villa y Sebastian Giovinco en la caza del MVP

De manera sigilosa, sin hacer un excesivo ruido, Diego Valeri revalida sus opciones para quedarse con los honores que reconocerán a los mejores futbolistas de la MLS en la temporada 2017. El volante argentino ya ocupa la primera posición de la tabla de goleadores de la liga norteamericana, y la solidez de sus actuaciones consolidan semana a semana las posibilidades de que sea premiado como el Jugador Más Valioso del campeonato.

Con 29 encuentros disputados, el bonaerense ha anotado 20 goles. Esta es la primera vez en la historia de la MLS en la que un volante -no olvidemos eso, Valeri no es delantero, sino centrocampista- alcanza las dos decenas de anotaciones en una temporada regular. El astro de Portland Timbers, además, acumula 9 asistencias en lo que llevamos de competición. La marca de '20/10' (20 goles, 10 asistencias) está al alcance de la mano para el brillante jugador surgido del Club Atlético Lanús.



Valeri es un jugador fundamental en el armado de los Timbers. Pero a sus 31 años -y en su la que es su quinta temporada con el club de la región de Cascadia- su rendimiento e influencia en el juego supera todas las expectativas. Su gran producción goleadora es algo que seguramente encuentra explicación en los ajustes tácticos que Caleb Porter ha dispuesto en Portland en 2017. Los Timbers tienen un mediocampo más fuerte en esta temporada. Una línea de volantes fuerte, en la que Diego Chara, Darlington Nagbe y David Guzmán hacen de la contención y la distribución del balón un arte.

Pero el socio perfecto -el que ha elevado de manera definitiva las prestaciones de Valeri- es su compatriota Sebastián Blanco. La llegada de su excompañero y amigo permite al capitán ubicarse dos pasos más adelante en la cancha y estar más frecuentemente frente al arco rival. Estos hechos, sumados a la ausencia por lesión del delantero Fanendo Adi, han reconvertido a DV8 en el implacable artillero del que hoy 'los Leñadores' y la liga disfrutan.



De Valeri -y de sus perseguidores más próximos- depende la definición de la carrera por el Botín de Oro. El argentino -con 20 tantos hasta ahora- mira de reojo a David Villa (New York City FC, 19), Nemanja Nikolic (Chicago Fire, 18), Ignacio Piatti (Montréal Impact) y Josef Martínez (Atlanta United) -ambos con 17 goles-. Cinco grandes figuras de la liga, que están en condiciones de quedarse con la primera posición cuando finalice la jornada 34. La lucha está tan apretada que cualquier detalle podría definir la disputa en favor de cada uno de ellos.

Mientras Diego Valeri marcha primero en la carrera de goleadores, el argentino -en cambio- juega un papel menos visible en la consideración que, de manera indefectible, se producirá cuando termine la temporada regular. El Botín de Oro no está sujeto al estudio; se entrega -sin debate- a quien marque más goles. En la designación del Jugador Más Valioso de la liga, en cambio, entran en juego otras valoraciones.



Ciertamente, pocos pueden negar al argentino la posibilidad de discutir de tú a tú la posibilidad de aspirar al MVP frente a dos tótems, como son David Villa y Sebastian Giovinco.

El español y el italiano son los íconos, los mascarones de proa, de dos de los mejores equipos de la Conferencia Este, que actualmente lideran la clasificación general: New York City FC y Toronto FC. Pero lo de Valeri no es menos relevante. Su club -Portland Timbers- está a apenas un punto del líder de la Conferencia Oeste, Vancouver Whitecaps. Y -en términos generales- el esfuerzo del sudamericano es más sostenido. No solo porque es quien lleva más tiempo en la Major League Soccer, sino porque es quien ha estado más veces presente en la liga este año.



Valeri jugó en 29 de los 31 partidos que los Timbers tuvieron en 2017. Villa lo ha hecho en 27 de los 30 encuentros de New York City FC. Y Giovinco dio el presente en 23 de los 31 juegos que hasta ahora ha completado Toronto FC. Ese es un dato objetivo que podría torcer la opinión de los votantes hacia el argentino. Pero si nos atenemos exclusivamente a los recuerdos más frescos, lo del enganche es demoledor: Diego Valeri ha firmado 10 goles en los últimos 9 partidos de Portland Timbers. Y si esa cifra se descompone hasta ampliar el detalle, vemos que el crack que viste de verde hizo al menos un gol en las últimas 9 jornadas. Un partido tras otro, de manera consecutiva.

'El Guaje' Villa y 'la Hormiga Atómica' Giovinco pueden cambiar el trámite de un partido con una intervención individual. Hoy, 'Pelusa' Valeri puede codearse con ambas figuras de reconocimiento internacional en ese sentido. Sin que lo invitaran, el argentino convirtió en un 'té para tres' lo que hasta hace unos días parecía un banquete con apenas dos comensales. Las cosas se han puesto tan favorables al número 8 nacido en Argentina en jornadas recientes, que tanto el astro de NYCFC como el que corta el bacalao en Toronto FC se sienten -quizás- forzados a redoblar esfuerzos en el paso final de la temporada regular para quedarse con el MVP.



