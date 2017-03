Nicolás Lodeiro y Miguel Almirón, dos enganches de última generación que brillan en la MLS

Nicolás Lodeiro y Miguel Almirón tienen más en común que su origen suramericano. Tanto el uruguayo como el paraguayo son dos de los ejemplos más recientes de la consolidada historia de éxito de los ‘enganches’ de esa región del mundo en la MLS. Ninguno de ellos nació en Argentina, pero llegaron a la liga norteamericana tras triunfar en el fútbol de ese país. El primero en llegar -Lodeiro- causó en pocas semanas un impacto inmediato al ‘sacar del pozo’ a un deprimido Seattle Sounders que terminaría la temporada pasada alzando por primera vez la MLS Cup. Almirón es el titiritero de Atlanta United, un equipo 100% nuevo, que semana a semana sorprende por la calidad de sus jugadores y su innegable poder de convocatoria.



Lodeiro (Paysandú, Uruguay - 28 años) necesitó del empujón final que le dieron su compatriota Álvaro Fernández -jugador de los Sounders- y su anterior técnico en Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto. ‘El Flaco’ y ‘el Mellizo’ conocían de primera mano a la MLS y eso fue suficiente para que Nicolás pudiera tomar la decisión de dejar de vestir la camiseta azul y oro de ‘los Xeneizes’ para cruzar de sur a norte todo el continente y asentarse en Seattle.



A Almirón (Asunción, Paraguay - 23 años) quizás solamente le hizo falta la palabra de Gerardo Martino, entrenador de Atlanta United FC. ‘El Tata’ tiene un enorme prestigio en Paraguay, tanto por su etapa al frente de equipos de la primera división guaraní como por haber sido -con éxito- seleccionador de ‘la Albirroja’. El exentrenador del FC Barcelona se deshizo en elogios en la presentación del 10, a quien definió como el mejor jugador de la liga argentina.



Razón no le faltaba al rosarino. Almirón -pretendido por varios importantes clubes europeos- llegó a Atlanta como campeón. El 10 ganó dos títulos de liga en Paraguay con Cerro Porteño, además del Torneo de Primera División y la Copa del Bicentenario que obtuvo con Lanús en Argentina.



Con mayor recorrido internacional, Lodeiro también puso pie en la MLS como campeón. En su currículum figuran tres títulos de liga en Uruguay con Nacional de Montevideo, dos torneos nacional y una copa doméstica en Holanda con el Ajax, un Campeonato Carioca en Brasil con el Botafogo, y una liga de primera división y la Copa Argentina con Boca Juniors. Más importante todavía, Lodeiro y Uruguay ganaron la Copa América de 2011.

Se juega como se vive

Con apenas tres millones y medio de habitantes Uruguay es uno de los mayores productores de futbolistas a nivel mundial. Jugadores de espíritu ganador, que no temen a sacrificarse en pos del objetivo del equipo. A esa condición casi natural Nicolás Lodeiro le agrega una innegable calidad. El de Seattle Sounders no es un 10 frágil, que teme el choque contra los rivales. Todo lo contrario. El ‘charrúa’ disputa cada balón y no rehúye a la opción de usar su físico para frenar una jugada del rival.



Nicolás Lodeiro, un mimado del ‘maestro’ Óscar Tabárez en Uruguay e idolatrado en Seattle Sounders /Univision Deportes Network 0 Compartir

El paraguayo Almirón destaca por su velocidad física y mental. Lanzado en velocidad la estrella de Atlanta United puede ser letal. Dueño de un gran regate y de un disparo preciso y potente, el 10 ya ha dejado grandes muestras de su valía en sus primeras intervenciones de la temporada 2017.



Miguel Almirón, el Di María paraguayo, ya tiene su doblete en Atlanta United /Univision Deportes Network 0 Compartir

Ni uno ni otro son el clásico ‘enganche’. Lodeiro y Almirón pueden caer sobre las bandas y ser efectivos desde esas posiciones alternativas. Las dos nuevas figuras de la MLS son capaces de abrir a las defensas adversarias al entrar desde los costados. Lodeiro y Almirón -también- pueden retener la pelota unos segundos más para encontrar el hueco necesario para poner delante del arco a cualquiera de sus compañeros.

Dos nuevas estrellas de la liga -que acaban de regresar de sus respectivas selecciones nacionales, que disputan las eliminatorias mundialistas en Sudamérica- que se encontrarán por primera y única vez en la temporada regular. Nicolás Lodeiro vs Miguel Almirón. Uruguay vs Paraguay. Seattle Sounders vs Atlanta United, el viernes 31 de marzo, a las 10 pm ET (FOX Deportes).



