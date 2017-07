New York Red Bulls volverá a jugar una semifinal de Copa Abierta de los EE.UU. tras 14 años

New York Red Bulls consiguió una histórica clasificación a las semifinales de la Copa Abierta de los Estados Unidos tras derrotar en los cuartos de final 1-0 al New England Revolution en Harvard.

La última vez que llegaron a dicha instancia, el club neoyorquino aún era conocido como MetroStars, y el hondureño Amado Guevara figuraba…era el 2003, es decir, ¡hace 14 largos años!



BWP's 87th minute goal sends New York to the #USOC2017 Semifinals!!! ⚽️#NEvNY | #RBNY pic.twitter.com/ui9DG7cc1w

— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) July 14, 2017