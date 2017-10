Nemanja Nikolic sigue liderando la carrera por el Botín de Oro, pero el inefable 'BWP' se suma a la conversación

Este lunes tendríamos que escribir que la carrera por el Botín de Oro no ha tenido mayores novedades, teniendo en cuenta que la mayoría de los principales animadores de la temporada regular de la MLS no han tenido acción en la (muy) reducida Jornada 31 de la liga norteamericana. Pero -siempre hay un pero, y en este caso es mayúsculo- la baraja de goleadores ahora tiene a un nuevo as: Bradley Wright-Phillips, el implacable delantero inglés de New York Red Bulls se sumó a la conversación, gracias al tanto que marcó el sábado en la victoria 3-0 sobre Vancouver Whitecaps.

La anotación ante el equipo canadiense eleva la cuenta personal del BWP en la temporada regular de este año a 17 goles, cuatro menos de los que ostenta en la actualidad Nemanja Nikolic, el ariete húngaro de Chicago Fire. La tabla actual nos presenta el siguiente panorama:



Nemanja Nikolic | Chicago Fire: 21 goles

Diego Valeri | Portland Timbers (20)

David Villa | New York City FC (20)

Josef Martínez | Atlanta United FC (18)

Ignacio Piatti | Montréal Impact (17)

Bradley Wright-Phillips | New York Red Bulls (17)



Wright-Phillips es un goleador trascendental dentro de la historia reciente de la MLS:

- En 2016, el británico fue el máximo goleador de la liga, con 24 tantos.

- En 2015, el #99 de los Red Bulls anotó en 17 ocasiones, y quedó en la quinta posición de la estadística.

- En 2014 BWP dio todo de sí, hizo 27 goles, y se quedó con el Botín de Oro de esa temporada.

En las últimas cuatro temporadas regulares -y en la actual todavía le restan por disputar dos jornadas más- Bradley Wright-Phillips (que hoy cuenta con 32 años) lleva anotados nada más y nada menos que 85 goles, lo que arroja un promedio de más de 21 tantos por año.



El único futbolista en activo que tiene cifras comparables a las de Wright-Phillips es David Villa. El español hizo 18 goles en 2015, su primera temporada en la MLS. 23 en 2016, y 20 en lo que llevamos de 2017. La media del 'Guaje' supera las dos decenas de goles por año en la liga norteamericana.

En las próximas dos semanas hablaremos mucho de las opciones de atacantes debutantes en la Major League Soccer como Nikolic y 'el vinotinto' Martínez, pero nadie que tome en serio a la búsqueda del máximo goleador de la temporada debería perder de vista hasta el último minuto de juego a goleadores como DV7 y BWP.