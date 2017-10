Nemanja Nikolic lidera la carrera por el Botín de Oro: ¿Puede luchar también por el MVP?

Nemanja Nikolic disfruta con la posición en la que está en este momento, a dos semanas de la culminación de la temporada regular. Chicag Fire está clasificado a los Playoffs y el internacional con la selección de Hungría líder la carrera por el Botín de Oro, con 21 anotaciones.

El delantero y su equipo podrán mejorar -e incluso subir- en sus respectivas posiciones el próximo domingo 15 de octubre, cuando reciban al eliminado Philadelphia Union (5 pm ET, MLS Live).

"Lo malo es que cuando tienes que mirar quién está delante de tí y sabes que necesitas seguirlo, concentrarte en su juego pero también enforcarte en tu juego", explicó Nikolic a MLSsoccer.com en las últimas horas. "En este momento no necesito mirar a nadie por delante de mí. Tengo todo al alcance de mi mano".



"Tenemos un partido importante contra Philadelphia, tanto para el equipo como para mí en lo individual", expuso. "Como siempre, intentaré anotar goles y ganar el Botín de Oro. Sería fantástico poder ganarlo en mi primer año [en la MLS]. Pero, como siempre, no solo pienso en el Botín de Oro. Para mí, lo más importante es ganar contra Philly".

El húngaro comenzó la temporada con un ritmo que prometía romper todos los récords de la liga, al anotar 16 goles en los primeros 18 partidos del europeo en la Mayor League Soccer. Una racha espectacular, que se suspendió cuando durante el verano pasó nueve partidos completos sin poder mandar el balón al fondo del arco.



Mientras su 'sequía' se estableció, estrellas como Diego Valeri (Portland Timbers), David Villa (New York City FC) o Josef Martínez (Atlanta United FC) se apoderaron de la tabla de goleadores o se arrimaron a la posición de Nikolic. La falta de producción en la figura de Chicago Fire se suspendió el 9 de septiembre, y desde ese momento en aelante ha vuelto a anotar en otros cuatro partidos. Con 21 tantos en su cuenta personal, el número 23 ya es el máximo anotador histórico de Chicago Fire en una temporada individual.

"Un par de esos jugadores merecen ganar el Botín de Oro", reconoció Nikolic. "La competencia es realmente dura".

"La temporada no finalizó", enfatizó. "Pero todavía no he ganado nada. Así que estos dos próximos partidos serán como un largo encuentro de 180 minutos para mí y para los otros jugadores que luchan por el Botín de Oro. Mucha gente lo merece. Muchos delanteros han tenido una buena temporada, pero en las dos últimas jornadas tendremos que decidir quién será el primero".



Nikolic -como Villa- está acostumbrado a brillar en las tablas de goleadores en Europa, y ya se quedó con la primera posición en dos ocasiones en el Viejo Continente. "Ya he ganado esta especie de título antes, así que ya conozco la sensación, cuán buena es, y cuán orgulloso puede sentirse un jugador al conseguirlo".

¿Candidato también a quedarse con el MVP?

Hasta ahora el nombre de Nikolic no ha sonado con insistencia como un candidato fuerte a luchar por el reconocimiento al Jugador Más Valioso de la temporada 2017 de la MLS.

Pero si el europeo sigue sumando goles en su columna personal, ¿Quién puede decir que no puede competir con los Villas, Giovincos o Valeris de la primera división norteamericana?



¿Está siendo ignorado Nikolic por los gurús/analistas de la MLS? Al entrenador de Chicago Fire eso no le preocupa demasiado. "No creo que él tenga que recibir una atención mayor", señaló Vejko Paunovic. "Quiero que 'Niko' siga siendo como es ahora. Quiero que se enfoque en el equipo y que siga haciendo goles. Cuando la temporada finalice todo el mundo recibirá lo que merece. Deseo que 'Niko' sea como es: humilde, que trabaje duro para el equipo, y realmente no me interesa si fuera del equipo le prestan atención o no. Nuestro equipo es lo más importante. Y el papel y el rendimiento de 'Niko' en nuestro equipo ha sido enorme hasta ahora".