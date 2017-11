NE Revolution presentó a Brad Friedel: "Es la persona adecuada para ser nuestro entrenador"

El ex arquero -de larga trayectoria en la Premier League inglesa- reemplaza a Jay Heaps pese a no contar con experiencia como técnico a nivel profesional.

Brad Friedel fue presentado como entrenador de New England Revolution.

Tras el despido de Jay Heaps, la directiva de New England Revolution realizó entrevistas con diversos entrenadores durante un lapso de siete semanas. Al final de ese proceso, el nuevo técnico de los 'Revs' es Brad Firedel, hasta hace pocas horas seleccionador Sub-19 de Estados Unidos, y uno de los arqueros más respetados en la historia del fútbol de Estados Unidos.

Friedel -presentado en la mañana del lunes- fue recibido con todos los honores por el club de Nueva Inglaterra. "Brad, en mi opinión, es la persona más adecuada para este trabajo, sin excepción", dijo el gerente general de la entidad, Mike Burns. "Es la persona adecuada, dentro y fuera del campo de juego. Se que estas son simplemente palabras ahora, y que todo estará dictado por los resultados y todo lo demás. Pero me siento muy afortunado al poder tener a Brad aquí".



Friedel -que jamás entrenó a un equipo profesional- llega para reemplazar a Heaps, que acumuló seis temporadas al frente del primer equipo. "No hubiera aceptado esto sino considerara que mi cuerpo técnico y yo mismo no estamos preparados para este desafío", explicó el ex futbolista. "Ojalá la pretemporada comenzara mañana; todavía falta bastante. Pero el lado bueno de eso qes que podemos preparar al plantel de la manera en la que nos gusta. Lo malo es que tenemos que esperar para ir al campo de entrenamiento".



"Durante los últimos dos años y medios he estado plenamente concentrado en el sistema de la selección de Estados Unidos", respondió Friedel cuando se le preguntó sobre los cambios que la MLS había experimentado desde su paso como portero por la liga como arquero de Columbus Crew. "Entiendo el tema de los topes salariales, entiendo las cuestiones de los fondos de asignación específicos, entiendo el proceso de los jugadores franquicia, entiendo que algunos equipos operan por debajo de esos presupuestos y que otros ciertos equipos quieren operar por encima de ese presupuesto. Pero eso es irrelevante para nosotros. Sea cual sea el presupuesto que nos entreguen, trabajaremos con eso".

Friedel agregó que siente que este es el momento adecuado para que él se inicie en el ámbito de los entrenadores a nivel profesional. Manifestó, además, que técnicos como Graeme Souness, Mauricio Pochettino y John McDermott han sido sus mentores.



"Conversé mucho con ellos acerca de las cosas que me podían esperar", explicó Friedel. "Me enamoré de la profesión del entrenador. El fútbol está en mi sangre, siempre lo ha estado. He hecho todo lo que ha estado a mi alcance para aprender y convertirme en entrenador".