Montréal recuperó a su 'piloto' Ignacio PIatti, quien causó un impacto en su regreso

Incluso cuando no está en óptimas condiciones Ignacio Piatti es un jugador fundamental para Montréal Impact.

Luego de perderse dos partidos del equipo canadiense debido a una lesión que afectó a su cadera y su ingle Piatti regresó el sábado para marcar un gol de penal y liderar la agónica victoria frente a Atlanta United.

El héroe de la tarde en el Stade Saputo -abierto por primera vez en 2017- puede haber sido Anthony Jackson-Hamel, autor del gol de la victoria. Pero Piatti fue quien sostuvo al Impact durante todo el encuentro.



"No estoy al 100 por ciento pero quería jugar, eso es seguro", explicó el cordobés tras el encuentro. "Terminé bien, me siento bien, y creo que seguiremos trabajando para que pueda estar todavía mejor contra Philadelphia", en un partido que se disputará el próximo sábado (1 pm ET, MLS Live).

"Cuando jugamos en casa es muy importante ganar", remarcó Piatti. "No importa tanto si jugamos bien o jugamos mal. Lo que importa es que hoy ganamos, y es importante que en el Stade Saputo nos quedemos con los tres puntos", agregó el argentino. "Nos vamos contentos. Sabemos que Atlanta es un muy buen equipo y que tiene muchos buenos jugadores, pero creo hoy lo hicimos bien y por eso ganamos".



"[Piatti] es como el piloto de un avión. Así que es bueno tener al capitán otra vez en el equipo", argumentó el delantero Dominic Oduro. "Él arregla todo para nosotros y en este partido demostró su brillantez", agregó. "Por eso es tan bueno tenerlo en el equipo. Él nos da una chispa adicional. Creo que jugamos bien, y al tener a Piatti en la cancha eso nos dio más empuje".

"Obviamente, Piatti es uno de los mejores jugadores de la liga. Puedes ver eso en su calidad", reseñó el entrenador Mauro Biello. "En el primer tiempo cada vez que él tuvo la pelota algo pasó. Él ese tipo de jugador, como [Sebastian] Giovinco, como [David] Villa, que tiene esta liga. Ves que esos futbolistas son capaces de expresarse y que pueden marcar la diferencia", valoró el técnico. "Por eso son jugadores franquicia".



"A 'Nacho' le encanta estar aquí, quiere ganar aquí", continuó Biello. "Quizás todavía no está al máximo de sus posibilidades, pero se sentía bien y quería jugar. Ojalá podamos ayudarlo a llegar al 100 por ciento porque cuando lo consigue es muy efectivo".