"Montréal Impact es un equipo complicado para nuestros rivales", manifiesta Ignacio Piatti

Tras haber superado recientemente a Vancouver Whitecaps y a New York Red Bulls el equipo de Montréal Impact consiguió por primera vez en 2017 sumar dos victorias en línea en la MLS. Su actual posición en la Conferencia Este no es la que se esperaba, pero el club francófono ha jugado menos encuentros que la mayoría de sus competidores en esa región, y tiene a mano la posibilidad de recortar distancias en las próximas semanas, dentro de un mes de junio que presenta un apretado calendario para el conjunto negriazul.

"No arrancamos bien el campeonato", admitió el Ignacio Piatti, el argentino que es referencia de la franquicia de Montréal en diálogo telefónico con FutbolMLS.com. "Recuerdo que el año pasado comenzamos ganando en las primeras fechas, pero este año no nos acomodamos. Cometimos algunos errores que nos costaron caro. Por ejemplo, el partido que jugamos contra Seattle, de local. Ibamos ganando 2-0 y nos empatan 2-2 en el minuto 93. Contra Chicago nos pasó algo similar", lamentó. "Pero venimos de dos victorias consecutivas y ahora tenemos dos o tres partidos menos que nuestros rivales y si hacemos bien las cosas podemos acomodarnos en la tabla".



El Impact comienza en los próximos días un nutrido mes lleno de encuentros importante para el club de la provincia de Quebec. "El sábado (8 pm ET, MLS Live) jugamos en Kansas City. Va a ser un partido difícil porque ellos son muy duros en lo físico", valoró Piatti. "Es una situación que va a servirnos para ver dónde estamos parados. Muchos de nuestros jugadores se fueron a sus selecciones. Nos van a faltar 5 o 6 futbolistas, pero intentaremos ir y sacar algún punto para llevar de vuelta a casa", comentó el sudamericano. "Después tenemos que viajar nuevamente a Orlando, y nuevamente a Columbus. Son tres partidos fuera de casa en los que sería importante ganar la mayor cantidad de puntos para subir en la clasificación".



Un mes de junio que incluye dos clásicos frente a Toronto FC, por la serie final del Campeonato Canadiense. "Para nosotros es algo importante porque queremos volver a la CONCACAF", manifestó la figura dle equipo de Mauro Biello. "Haber llegado a la final en 2014-2015 fue una muy buena experiencia. Tenemos dos partidos frente a Toronto y en el caso de ganar esta final tenemos que volver a jugar contra ellos para ver quién va a la próxima Liga de Campeones".



Montréal Impact es un equipo habitualmente difícil de controlar para sus contrincantes. Su ya tradicional juego al contragolpe ha causado estragos en instancias importantes de la MLS. "Somos un equipo complicado para nuestros rivales. El año pasado lo demostramos", recordó el volante ofensivo. "Tenemos muy buenos jugadores. Y si bien no arrancamos bien nuestro objetivo es entrar a los Playoffs. Lo vamos a intentar hasta el último partido. Una vez dentro de los Playoffs comienza un nuevo campeonato", advirtió el cordobés, conocedor del potencial de Montréal.

Para afianzarse en su papel de 'villano' dentro de la liga, el club canadiense efectuó recientemente una incorporación importante al fichar al volante suizo Blerim Dzemaili. "Nos da mucha experiencia, es un jugador de selección", ponderó Piatti. "Juega muy bien, le gusta entrar al área… y eso nos faltaba. Alguien que entre al área y haga goles", añadió. "Antes estaba yo solo para hacer ese tipo de jugadas, para entrar por el segundo palo y para ayudar a los delanteros. Con su llegada tenemos más opciones para hacer goles".



Dzemaili llegó a un Impact que tiene mucha más competencia en el Este en 2017. "Orlando, Columbus y Chicago mejoraron mucho. Y ahora entró Atlanta United, que también juega bien. Esta zona se puso muy competitiva", analizó el campeón de la Copa Libertadores de América con San Lorenzo de Almagro. "Toronto ganó muchos partidos seguidos y está ahí arriba. Pero faltan un montón de jornadas para que esto se defina. Si nosotros conseguimos ganar nuestros tres partidos afuera será importante para lo que viene".

Pese a que lleva tres temporada en la MLS, el fútbol argentino no se olvida de la calidad y el talento de Nacho Piatti. A comienzos de año el atacante recibió una oferta concreta procedente de su país. "Tuve la posibilidad concreta de ir a Boca, con la ida de [Carlos] Tevez [a la Superliga de China]", rememoró Piatti. "Me vinieron a buscar. Pero yo estoy muy bien acá. Tengo contrato por un año más. Así que les dije que no, que me quería quedar acá. Joey Saputo [el propietario del Impact] tampoco quería que me fuera".



