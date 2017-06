MLS tendrá 48 jugadores en la Copa Oro 2017

La Major League Soccer aportará 48 jugadores a la edición 2017 de la Copa Oro, el máximo torneo de selecciones de la CONCACAF. Será la liga profesional con mayor aporte de futbolistas.

Los jugadores de la MLS representarán a ocho de las 12 naciones participantes en el torneo, y 18 equipos de la MLS contribuirán con al menos uno de los jugadores convocados.

Estados Unidos lidera a todas las naciones participantes con 16 jugadores de la MLS llamados a la acción, incluyendo cinco jugadores de las divisiones inferiores. Canadá es segundo con nueve, seis de los cuales han pasado por las academias de la MLS.

Tres ganadores de premios de la MLS en la pasada temporada participarán en la Copa Oro de la CONCACAF 2017, incluyendo el Novato del Año 2016, Jordan Morris (Seattle Sounders FC/Estados Unidos); el Defensor del Año de la MLS 2016, Matt Hedges (FC Dallas/ Estados Unidos); y el Arquero del Año de la MLS 2016, Andre Blake (Philadelphia Union/Jamaica).





Alberth Elis: 'veterano' de 21 años que es la cara de la nueva generación de Honduras

Nacido en Tela, una pequeña población costera de Honduras, Alberth Elis es el primer oriundo de allí que juega en el exterior y con la selección nacional.

Olimpia de Honduras y Monterrey de México fueron las escalas de Alberth antes de llegar a Texas.

Delantero hábil y veloz, tiene como referencias a los africanos Didier Drogba y Samuel Eto'o.

Apenas 21 años y Elis ya tiene una hoja de vida que incluye mundiales juveniles, juegos olímpicos y clubes en el exterior.

El torneo se jugará en siete ciudades de la MLS. La Copa Oro comenzará el viernes 7 de julio con un doblete en el Red Bull Arena: Guayana Francesa contra Canadá (7 p.m. ET, FS2/UDN y Honduras vs. Costa Rica (9 p.m. ET, FS2/UniMas).

Jugadores de la MLS convocados para la Copa Oro:

Canadá (9)

Patrice Bernier (Montreal Impact)

Maxime Crepeau (Montreal Impact)

Alphonso Davies (Vancouver Whitecaps FC)

Raheem Edwards (Toronto FC)

Marcel de Jong (Vancouver Whitecaps FC)

Anthony Jackson-Hamel (Montreal Impact)

Jonathan Osorio (Toronto FC)

Tosaint Ricketts (Toronto FC)

Russell Teibert (Vancouver Whitecaps FC)

Costa Rica (6)

Francisco Calvo (Minnesota United FC)

David Guzmán (Portland Timbers)

Marco Ureña (San Jose Earthquakes)

Johan Venegas (Minnesota United FC)

Rodney Wallace (New York City FC)



El Salvador (1)

Darwin Cerén (San Jose Earthquakes)

Honduras (4)

Alberth Elis (Houston Dynamo)

Maynor Figueroa (FC Dallas)

Boniek García (Houston Dynamo)

Romell Quioto (Houston Dynamo)

Jamaica (8)

Andre Blake (Philadelphia Union)

Oniel Fisher (Seattle Sounders FC)

Kemar Lawrence (New York Red Bulls)

Darren Mattocks (Portland Timbers)

Alvas Powell (Portland Timbers)

Jermaine Taylor (Minnesota United FC)

Je-Vaughn Watson (New England Revolution)

Romario Williams (Atlanta United) *En préstamo en Charleston Battery

Martinique (1)

Jordy Delem (Seattle Sounders FC)

Panamá (4)

Miguel Camargo (New York City FC)

Armando Cooper (Toronto FC)

Aníbal Godoy (San Jose Earthquakes)

Michael Amir Murillo (New York Red Bulls)

Estados Unidos (16)

Kellyn Acosta (FC Dallas)

Juan Agudelo (New England Revolution)



Alejandro Bedoya (Philadelphia Union)

Matt Besler (Sporting Kansas City)

Dom Dwyer (Sporting Kansas City)

Brad Guzan (Atlanta United)

Bill Hamid (D.C. United)

Matt Hedges (FC Dallas)

Sean Johnson (New York City FC)

Dax McCarty (Chicago Fire)

Jordan Morris (Seattle Sounders FC)

Justin Morrow (Toronto FC)

Cristian Roldán (Seattle Sounders FC)

Kelyn Rowe (New England Revolution)

Gyasi Zardes (LA Galaxy)

Graham Zusi (Sporting Kansas City)