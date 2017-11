MLS

MLS Playoffs: Se confirman horarios para los partidos de vuelta de la Semifinales por Conferencia

NUEVA YORK – La Major League Soccer confirmó los horarios y fechas para los partidos de vuelta de las Semifinales de Conferencia de los Audi 2017 MLS Cup Playoffs, los cuales se jugarán el jueves 2 de noviembre y el domingo 5 de noviembre.

Jueves 2 de noviembre

Semifinales de Conferencia del Oeste, partido de vuelta

Seattle Sounders FC vs. Vancouver Whitecaps FC (10:30 p.m. ET, FS1 / FOX Deportes)

Domingo 5 de noviembre

Semifinales de Conferencia del Este, partido de vuelta

Toronto FC vs. New York Red Bulls (3 p.m. ET, ESPN / ESPN Deportes)

New York City FC vs. Columbus Crew SC (5 p.m. ET, ESPN / ESPN Deportes)

Semifinales de Conferencia del Este, partido de vuelta

Portland Timbers vs. Houston Dynamo (7:30 p.m. ET, FS1 / FOX Deportes )

Las transmisiones de los partidos de ida de las Finales de Conferencia serán anunciadas al concluir los partidos de vuelta de las Semifinales de Conferencia el domingo 5 de noviembre.

Calendario de los Audi 2017 MLS Cup Playoffs:

Finales de Conferencia

(Formato de ida y vuelta con marcador global)

Conferencia del Este

Partido de ida

Martes 21 de nov. 8 p.m. ET (ESPN Deportes, ESPN)

Partido de vuelta



28 o 29 de nov. Horario por determinarse (FOX Deportes, FS1)

Conferencia del Oeste

Partido de ida

Martes 21 de nov. 10 p.m. ET (FOX Deportes, FS1)

Partido de vuelta

Jueves 30 de nov. 10 p.m. (ESPN Deportes, ESPN)

MLS Cup 2017

(En casa del finalista que acumuló más puntos en temporada regular)

Sábado 9 de diciembre

4 p.m. ET (UniMás, ESPN, TSN, TSN, TVA Sports)