MLS Playoffs: La disciplina de Columbus Crew pone a prueba a la magia de NYCFC

Columbus Crew vs New York City FC

Partido de Ida

Martes 31 de octubre, 8:00 p.m. ET | ESPN

Columbus Crew dio el primer golpe de los playoffs al eliminar a uno de los favoritos de la temporada Atlanta United.

Para unos fue sorpresa por el valor de las nóminas, pero el Crew es un equipo de cuidado. Eso lo sabe New York City FC, el rival en las Semifinales de Conferencia. Los neoyorquinos deben rendir al máximo para salir de un peligroso rival.

NYCFC dominó la serie en el año gracias una victoria de visitante por 3-2 y un empate 2-2 en el cierra de la campaña.

Fortalezas y debilidades de Columbus Crew

Columbus Crew es el mejor ejemplo del juego en equipo. Todos para uno y uno para todos debe ser su mantra. El equipo de Gregg Berhalter no pierde desde agosto. Tiene fisuras en defensa pero es capaz de anotar muchos goles gracias a las múltiples variables. Sabe abrir por las bandas y llegar por el centro. Tiene un buen repertorio de jugadas en pelota detenida. Su arquero Zack Steffen es la revelación de la liga.



El asuntó contra New York City FC pasará por la batalla en el mediocampo. Si la pelota llega a David Villa están liquidados. Artur, Josh Williams y Héctor Jiménez llegan con amarillas y deberán tener cuidado de cara al partido de vuelta en El Bronx.

Fortalezas y debilidades de New York City FC

Nadie más que NYCFC iguala a Toronto FC en favoritismo para ganar la Copa MLS. El equipo de Patrick Vieira tiene un estilo preciosista pese a que jugadores como Alexander Ring están dispuestos a meter la pierna cuando sea necesario. Rodney Wallace, Maxi Morález, Jack Harrison y Jonathan Lewis son desequilibrantes, pesadillas para cualquier defensa.





Y está Villa. Un goleador de época. Ya todo se ha dicho sobre él. Influye tanto que a veces preocupa que el City sólo encuentre el gol cuando la pelota llega a sus pies.

La otra debilidad pasa por la defensa central. Frederic Brillant ha tenido un buen desempeño en el sitio de Maxime Chanot, pero es lento. Ola Kamara puede crear muchos problemas en esa zona.