MLS Playoffs 2017: Así se jugarán los partidos de Eliminación Directa

Quedaron listos los emparejamientos para los Playoffs de la MLS 2017.

Los MLS Cup Playoffs arrancarán este miércoles 25 de octubre y jueves 26 de octubre con la fase de eliminación directa, donde los clubes que terminaron en las posiciones No. 3 y No. 4 en cada conferencia recibirán en sus casas a los equipos que clasificaron en las posiciones No. 6 y No. 5, respectivamente.

Los clubes que clasificaron a los Playoffs en las posiciones No. 1 y No. 2, pasaron directamente a la segunda fase de los Playoffs, las Semifinales por Conferencia.

Partidos de Eliminación Directa

Miércoles, 25 de octubre

Chicago Fire vs. New York Red Bulls | 8:30 p.m. ET | TV: UniMás y FS1 (Estados Unidos), TSN3, TSN5, TVA Sports (Canadá)

vs. | | TV: y FS1 (Estados Unidos), TSN3, TSN5, TVA Sports (Canadá) Vancouver Whitecaps vs. San Jose Earthquakes | 10:30 p.m. ET | TV: UniMás (Estados Unidos), TSN1/3/4/5, TVA Sports (Canadá)

Jueves, 26 de octubre

Atlanta United FC vs. Columbus Crew | 7 p.m. ET | TV: UniMás y ESPN2 (Estados Unidos), TSN4, TVA Sports (Canadá)

vs. | | TV: y ESPN2 (Estados Unidos), TSN4, TVA Sports (Canadá) Houston Dynamo vs. Sporting KC | 9:30 p.m. ET | TV: UniMás (Estados Unidos), TSN4, TVA Sports (Canadá)

Clasificados directamente a semifinales del Este (#1) Toronto FC, (#2) NYCFC

Clasificados directamente a semifinales del Oeste: (#1) Portland Timbers, (#2) Seattle Sounders