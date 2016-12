MLS anuncia lista de jugadores elegibles para la primera etapa del Draft de Reentrada

La primera etapa del Draft de Reentrada está programado para comenzar a las 3pm ET el viernes, con 41 jugadores elegibles para ser seleccionados por los 22 equipos de la MLS.

Futbolistas que no tienen contrato o que sus opciones de contrato fueron declinadas, que tengan una edad mínima de 23 años y con un mínimo de tres años de experiencia en la liga o por lo menos 25 años de edad con cuatro años de experiencia mínima en la liga son elegibles para el Draft de Reentrada. Los jugadores que son agentes libres no son incluidos en el proceso de Reentrada.

Cualquier jugador que sea seleccionado en la primera etapa de este Draft el viernes automáticamente tendrá su opción de contrato para 2017 valida. Si un jugador sin contrato es seleccionado, recibirá una oferta de buena fe por parte del equipo que lo selecciono.



La segunda etapa del Draft de Reentrada se llevara a cabo el próximo viernes. Cualquier jugador que no sea seleccionado en la primera etapa del Draft será elegible para la segunda. Si es seleccionado en la segunda etapa, el jugador negociara un nuevo contrato con su nuevo club.

Los jugadores pueden decidir no ser tomados en cuenta para el Draft en cualquier momento previo al inicio de cualquiera de las dos etapas. Los jugadores que optaron por optaron por no ser parte de la primera etapa incluyen a Robbie Keane, Aurelien Collin, Erik Friberg, Zach Loyd, Patrice Bernier y Ashtone Morgan.



El orden de selección del Draft de Reentrada es determinado de manera invertida a como quedaron posicionados en la temporada 2016, contando las actuaciones en Playoffs en cuenta. Chicago tiene la primera selección, mientras que los clubes de expansión Atlanta y Minnesota, elegirán en la posición 21 y 22 respectivamente.

La lista actual de los jugadores que estarán en la primera etapa del Draft de Reentrada es la siguiente:

Porteros:

Steve Clark (Columbus Crew SC)

Andrew Dykstra (D.C. United)

Jon Kempin (Sporting Kansas City)

Chris Konopka (Portland Timbers)

Patrick McClain (Chicago Fire)

Bryan Meredith (San Jose Earthquakes)

Defensas:

Chad Barson (Columbus Crew SC)

Eric Gehrig (Chicago Fire)

Chris Korb (D.C. United)

Chris Klute (Portland Timbers)

Leonardo (LA Galaxy)



Damion Lowe (Seattle Sounders)

Abdoulie Mansally (Houston Dynamo)

Jimmy Ockford (Seattle Sounders)

Karl Ouimette (New York Red Bulls)

Norberto Paparatto (FC Dallas)

Dylan Remick (Seattle Sounders)

Jordan Stewart (San Jose Earthquakes)

Jermaine Taylor (Portland Timbers)

Josh Williams (Toronto FC)

Mediocampistas:

Kyle Bekker (Montreal Impact)

Razvan Cocis (Chicago Fire)

Michael Farfán (Seattle Sounders)

Leo Fernandes (Philadelphia Union)

Daniel Lovitz (Toronto FC)

Daigo Kobayashi (New England Revolution)

Cristian Maidana (Houston Dynamo)

Pedro Morales (Vancouver Whitecaps – DP)

Steve Neumann (New England Revolution)

Sanna Nyassi (San Jose Earthquakes)

Pedro Ribeiro (Orlando City SC)

Mauro Rosales (FC Dallas)

Michael Stephens (Chicago Fire)

John Stertzer (Real Salt Lake)

Tony Taylor (New York City FC)

Delanteros:

Conor Doyle (Colorado Rapids)

Olmes García (Real Salt Lake)



Blas Pérez (Vancouver Whitecaps)

Álvaro Saborío (D.C. United)

Devon Sandoval (Real Salt Lake)

Mark Sherrod (San Jose Earthquakes)