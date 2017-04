Minnesota United finalmente se quita un peso de encima con su primer triunfo en la MLS

La quinta terminó siendo la vencida. Tras debutar en la MLS con tres derrotas y un empate, el Minnesota United FC finalmente respiró alivio tras lograr su primer triunfo en la liga al derrotar por 4-2 al Real Salt Lake ante 17.728 espectadores.

“Ahora todos se pueden calmar un poco”, dijo el director técnico Adrian Heath después del partido. “Cuando uno mira a lo que el dueño del equipo ha sacrificado por el club, se sabe que fue un buen día para ellos. Me he quitado un peso de encima y no puedo estar más conento por los jugadores y aficionados. Lo merecen”.

El partido inició como se había convertido en costumbre: un gol en contra, esta vez por parte de Luke Mulholland al minuto 4. Sin embargo, los Loons lograron remontar en esta ocasión por medio de Christian Ramírez, quien se tomó su apodo de ‘Superman’ en serio y se mandó un doblete a pesar de haber iniciado el partido enfermo.



“Estuve en cama todo el día y no dormí mucho la noche anterior”, dijo el delantero, quien brillo a pesar de sufrir problemas de gripe y estomacales. “Ahora voy a descansar y prepararme para la próxima semana”.

El costarricense Johan Venegas anotó el cuarto gol del equipo, pero cuando todo parecía definido, RSL marcó su segundo tanto, poniendo a temblar a la afición y al cuerpo técnico.



“Cuando ellos metieron el segundo gol, pensé ‘no, Dios, por favor, no otro partido de estos’”, confesó Heath.

Por su parte, el costarricense Francisco Calvo, quien recién regresó de jugar con su selección nacional, dijo que el triunfo llegó en un momento muy necesitado para el equipo de expansión.

“Fue fantástico ganar ese primer partido”, dijo el capitán. “Si jugamos con ese mismo espíritu, confianza y pasión, vamos a mejorar cada semana”.

Será difícil ya que Minnesota tendrá dos duros partidos de visita en Texas, primero ante FC Dallas y luego ante Houston Dynamo, dos de los clubes con mejor inicio esta temporada en la MLS.