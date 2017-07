Miguel Camargo, hombre de New York City FC, le dió empate a Panamá ante el Team USA

El enfrentamiento entre Team USA y Panamá que abrió el Grupo B de la Copa Oro 2017 fue un ‘clásico’ de MLS, si se tiene en cuenta que nueve equipos de la liga tenían hombres entre los titulares de ambos seleccionados.

Fue la primera vez que Estados Unidos no ganó su partido inaugural en una Copa Oro. Y fue precisamente un hombre de MLS quien cortó la racha. Irónicamente uno de los que menos actividad ha tenido en la liga.

Las acciones comenzaron con presencia de hombres en los registros de Atlanta United, Sporting Kansas City, Chicago Fire, FC Dallas, Philadelphia Union, New England Revolution, New York City FC, New York Red Bulls y San José Earthquakes.

Panamá mostraba sus armas y el arquero Brad Guzan, quien aún no hace su debut con Atlanta United tras su regreso de Inglaterra, se convertía en pieza clave para mantener el arco de Team USA en cero.



Ya para el segundo tiempo, las cosas mejoraron tanto en lo futbolístico como en las oportunidades. Y fue Team USA el que puso el pie en el acelerador consiguiendo el primer tanto tras una gran jugada de Kelyn Rowe, hombre de New England Revolution que fue concretada por Dom Dwyer, del registro de Sporting Kansas City.



Para Dwyer fue su primer gol en un torneo oficial con el seleccionado estadounidense, el segundo en dos partidos tras su reciente convocatoria.

Pero Panamá no quería perderlo y tras seguir haciendo figura a Guzán, finalmente Miguel Camargo logró anotar el tanto del empate definitivo.



Camargo, es hombre de New York City FC pero solo ha podido participar en 176 minutos de MLS en el equipo dirigido por Patrick Vieira.

Al final, se podría decir irónicamente que New York City FC y Sporting Kansas City igualaron 1-1 si nos limitamos a los anotadores de los tantos.

Tras el encuentro, Dom Dwyer, nueva figura del Team USA se mostró “decepcionado por no conseguir los tres puntos”, pero destacó que “hay mucho para construir a partir de esta presentación en medio de condiciones tan complicadas”.

El partido se detuvo en dos ocasiones para permitir la hidratación de los jugadores por las altas temperaturas.

El grupo B lo competan Nicaragua y Martinica.