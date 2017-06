Maxi Urruti le paga la confianza a FC Dallas con goles y energía positiva

El argentino Maximiliano Urruti ha sido uno de los mejores fichajes de FC Dallas en las últimas temporadas. Los texanos lo acogieron en un Draft de jugadores libres de 2015 después que Portland Timbers lo dejara ir. El delantero ha mostrado su gratitud en el terreno de juego.

Urruti, de 26 años, vive uno de sus mejores momentos en la MLS desde que llegó en 2013. En la actual campaña lleva ochos goles y tres asistencias, cerca de lo que hizo en 2014 en Portland (diez goles y dos asistencias) y el año pasado con Dallas (nueve goles y cuatro asistencias). Si mantiene el ritmo podría duplicar sus mejores registros.



Maximiliano Urruti se enfrenta solo contra el 'mundo' y anota el 1-0 para el FC Dallas Univision Deportes Network 0 Compartir

“Me han dado confianza y siempre trabajamos para cumplir con las órdenes del técnico, que es fundamental”, dijo Urruti a MLSSoccer.com en mayo. “Ellos me abrieron las puertas y trato de pagarles de vuelta con goles y juego positivo”.

Pero más allá de los goles, Urruti se identifica con la intensidad de Óscar Pareja, el técnico de FC Dallas. El estilo de juego le recuerda sus años en Newell’s Old Boys bajo la dirección de Gerardo ‘Tata’ Martino, hoy técnico de Atlanta United.

“Cuando ‘Tata’ Martino tomó Newell’s, me enseñó el valor de la presión y lo que necesitaba para su equipo. Desde ahí se hizo natural correr constantemente y presionar. A Óscar Pareja le gusta jugar de la misma manera”, dijo Urruti.



Contacto Deportivo Houston: Houston Dynamo y FC Dallas preparan el Clásico Texano Univision 0 Compartir

La última anotación de Urruti llegó el fin de semana pasado en el empate 1-1 de visitante contra Vancouver Whitecaps.

“Es un momento bueno para mí. Cada día trabajamos duro por nosotros, para ser mejores”, dijo el goleador de Dallas, que es uno de los referentes del equipo en el camerino. Es el hombre del humor.

"Me gusta hacer bromas, como cortar la punta de las medias a los compañeros para que cuando se las pongan queden con los dedos afuera", dijo Urruti. "Me gusta una buena risa, me gusta ser feliz, y eso se traslada a la cancha".