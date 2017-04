Mauro Díaz vuelve a entrenar con FC Dallas y se ilusiona con su regreso a las canchas

Por: John E. Rojas - @jrojasa75

Seis meses y ocho días duró Mauro Díaz sin pisar un terreno de juego. El enganche argentino se recupera de una operación en el talón de Aquiles y -definitivamente- su regreso a la actividad está más cerca. Pero, sin embargo, la buena noticia para los aficionados de FC Dallas y de la MLS no implica que el volante esté a punto de jugar.

El centrocampista de creación se lesionó durante el último partido en casa de la temporada regular de 2016, cuando el equipo texano enfrentó a Seattle Sounders. Corrían los minutos de adición de ese encuentro, y -tras un choque con Tyrone Mears- el argentino no se levantó más, hizo la seña de que algo se había roto y se retiró del terreno de juego en una camilla.

Este lunes, las imágenes que publicó FC Dallas fueron esperanzadoras. Tras los meses de trabajo silencioso y apartado, Díaz volvió a trabajar junto con sus colegas.



Mauro Diaz back in near full training with @FCDallas tonight. Still limited on volume, but full participant in drills. #DTID pic.twitter.com/383y88jl5A

— Carter Baum (@CarterBaum) April 24, 2017