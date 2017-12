Más que un enganche: las razones por las que Diego Valeri fue elegido como el MVP de la MLS

La lectura de su historial como futbolista impacta. Diego Valeri -reconocido este lunes como el Jugador Más Valioso de la MLS en 2017- llegó a Portland Timbers en 2013, y desde ese momento se convirtió en símbolo y rostro de uno de los equipos más relevantes de la liga.

Valeri suma 53 goles desde su arribo a la MLS, lo que lo convierte en el máximo goleador en la historia de Portland Timbers, ya sea en el ámbito de la actual primera división de Estados Unidos como en anteriores formatos de competición. Este año las prestaciones del argentino fueron auténticamente de récord, con 21 goles y 11 asistencias.



Sin ser un goleador nato, el centrocampista nacido en Lanús compitió hasta el final del curso regular con dos especialistas en esa función, como son Nemanja Nikolic (Chicago Fire, 24 tantos) y David Villa (New York City FC, 22). Queda claro que Valeri firmó un año consagratorio, respaldado por las cifras, pero que al mismo tiempo supera a la frialdad de las estadisticas.

Diego Valeri es un modelo de jugador para toda la MLS. Lo es porque en la cancha es uno de los mejores. Y también lo es porque fuera de la cancha pocos consiguen seguir su estela. 'Pelusa' -como lo apodan desde pequeño- dejó grandes tardes y noches de fútbol en el Club Atlético Lanús de su país natal, en el Porto de Portugal y en el Almería de España. Pero quizás no encontró su lugar en el mundo -y no hablamos únicamente de fútbol- cuando llegó a Portland.



Valeri -con 5 años de experiencia en la MLS- hizo que los clubes de la liga norteamericana volvieran a hacer foco en la figura centrocampista creativo argentino. Valeri abrió la puerta para que otros '10' del sur del continente hicieran pie en equipos de Estados Unidos y Canadá. Sin Valeri quizás no hubieran llegado -o no lo hubieran hecho en una medida tan importante- compatriotas como Ignacio Piatti (Montréal Impact), Maximiliano Moralez (New York City FC) o Luciano Acosta (D.C. United). Tal vez tampoco lo hubiera hecho Miguel Almirón -el genial paraguayo que llegó a la MLS desde Lanús-, o un puñado de clubes de la competición norteamericana no estarían buscando enganches con condiciones similares a las del nuevo MVP.



El 'factor Valeri' es concreto. Existe. La MLS da fe de ello. El trofeo entregado este lunes es la representación física de esa situación. Pero el fútbol del principal circuito profesional de Estados Unidos y Canadá vive el 'factor Valeri' desde hace tiempo.



Fuera de la cancha. En el vestuario y fuera del entorno de los estadios de la liga. Valeri siempre ejerce de líder. Siempre en tono positivo.

'El Maestro' es la mejor influencia para los jóvenes futbolistas de Portland Timbers. En español o en inglés -porque Valeri domina el idioma a la perfección- compañeros actuales y del pasado reconocen en el capitán a un sabio consejero. Y ven en él a una figura a imitar. Desde ese simple punto de vista, la contratación de Valeri en 2013 ya 'pagó' la inversión que en ese momento hizo el club, campeón de la MLS en 2015.



Valeri alza la mano y da el presente cada vez que se requiere su presencia en alguna actividad solidaria en Portland, su lugar de acogida que ya parece haberse convertido en su lugar permanente. El crack llegó allí huyendo de tragos amargos y momentos de confusión y violencia urbana que vivió tiempo atrás en las afueras de Buenos Aires. Desde 2013 en adelante la lista de cosas que Valeri y su familia han hecho por Porland parece interminable. Desde la donación de libros para bibliotecas populares al respaldo de actividades de reconocimiento activo a la igualdad de género.

Sin olvidar jamás que su principal función es la de generar el mejor fútbol posible para sus adorados Timbers.



Diego Hernán Valeri -el 10 que admira y creció intentando imitar la pausa y la distribución de juego de ídolos como Juan Román Riquelme o Diego Armando Maradona- es el séptimo sudamericano en alzar el MVP de la MLS. Y es el tercer argentino en conseguirlo, después de Christian Gómez (2006) y Guillermo Barros Schelotto (2008).

'El Maestro' es el mejor. No descubrimos nada. Pero de vez en cuando es bueno alzar la voz y hacer un reconocimiento público. ¡Salud, Diego! Como dijo horas atrás Connie, su hija, ahora necesitas un 'trophy case', un lugar donde guardar el premio al MVP de la MLS 2017.