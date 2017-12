Más garra celeste y tica para 'la Gran Manzana': Rónald Matarrita extendió su contrato con NYCFC

Rónald Matarrita seguirá en New York City FC.

Rónald Matarrita seguirá en New York City FC. USA Today Images

New York City FC anunció la extensión del contrato del defensor Rónald Matarrita mediante el empleo de Fondos de Adjudicación Específicos (Targeted Allocation Money, en inglés). En 2018 el internacional costarricense regresará al equipo celeste para iniciar su tercera temporada, luego de que se uniera al conjunto neoyorquino en enero de 2016.

"Estoy muy contento de haber vuelto a firmar con New York City", dijo el futbolista en declaraciones que reproduce la web del club. "Este es el equipo que me ha dado la fortaleza para elevar mi nivel como jugador y como profesional. Estoy feliz por la decisión que he tomado".

"Representar a NYCFC es un compromiso", añadió 'Mata'. "Creo que es un honor lucir esta camiseta. Hago lo mejor posible para representarla de la mejor manera. Siempre intento dar el 100% dentro y fuera de la cancha, y creo que en mi tiempo en el club lo he conseguido".



"Ahora quiero hacer el mejor trabajo posible con New York City, el club que me ha dado todo. También quiero ser convocado por mi selección nacional para la Copa del Mundo y poder hacer un excelente torneo para mi país", concluyó Matarrita.

"Estoy realmente complacido de que Matarrita haya firmado este nuevo contrato con nosotros", explicó el entrenador de New York City FC, Patrick Vieira. "Él es todavía muy joven y todavía debe trabajar para mejorar algunos aspectos de su juego, pero estoy contento de que tendrá la oportunidad de hacerlo aquí con nosotros en Nueva York".

"La de 2017 fue una temporada realmente dura para él debido a las lesiones que tuvo, pero lo que me gusta de él es su ética de trabajo y su determinación para regresar en un mejor estado. Lo que es bueno para nuestro club es que en 2018 tendremos a dos marcadores de punta por izquierda realmente buenos. La competencia en cada posición es algo importante, y por eso estoy tan feliz de que Rónald haya firmado este nuevo contrato", agregó Vieira.



Ronald Matarrita, un talento 'tico' que se pule junto a Villa y Pirlo. Mientras el New York City construye su propio estadio, juega los partidos de local en el legendario Yankee Stadium. Entrada al campo de entrenamiento del club, en un lugar tranquilo a las afueras de Nueva York. Una rareza: Matarrita en la ciudad. Vive cerca, pero poco va. A sus espaldas, el famosísimo Times Square. Como muchos de los jóvenes de 22 años, Ronald es fanático de la tecnología y aprovecha cualquier momento para ver videos y revisar redes sociales. Bien peinado, cara alta, sonrisa fácil, Ronald no ha perdido la humildad pese a la fama y el éxito. Prueba de ello es esta postal. Después de cada entrenamiento, no importa cuánto se haya esforzado, posa para las fotos con los fans. Vista aérea del Yankee Stadium, una institución neoyorkina en el corazón del Bronx.

Perfil de con la vista de Manhattan desde Hoboken, en Nueva Jersey, al otro lado del Río Hudson. En cada partido los hinchas del City llenan los 54.000 asientos del Yankee Stadium. Y no solo lo llenan, no que gritan, celebran y protestan. En la vida como en el fútbol, el neoyorkino es una persona apasionada. Primer plano del Nativo, balón oficial de todos los juegos de la MLS. Una de las grandes estrellas del New York City, David Villa, pieza clave del equipo. El otro es el italiano Andrea Pirlo. Tanto Villa como Pirlo se han hecho cercanos a Ronald Matarrita, que asegura que dentro del grupo no hay diferencias entre los compañeros. Matarrita en una de las fotos oficiales del New York City junto a su compatriota Rodney Wallace. Ronald agradece tener de entrenador a un histórico como Patrick Vieira, de quien aprende todos los días. No es raro ver a Ronald así en las prácticas, cansado después de haber entrenado con toda. El menú del East Side Deli, en Summit, Nueva Jersey, a donde Ronald va cuando quiere comer comida tica. El gallo pinto, que entre otros ingredientes lleva arroz y fríjoles, es el plato preferido de Ronald. Pareciera que Ronald estuviera mirando al futuro. Se ve triunfando con el New York City, con Costa Rica y llegando a jugar a Europa.

En 2016, el defensor de 23 años fue instrumental para que New York City FC clasificara por primera vez en su historia a los Playoffs. Ese año jugó 27 partidos y anotó su primer gol en la MLS.