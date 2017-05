Martino y Vieira, coincidencias y contrastes entre los entrenadores de Atlanta y NYCFC

¿Qué duda cabe que Atlanta United FC y New York City FC son dos equipos que llaman mucho la atención en el actual panorama de la MLS? El primero, por novato, por ser bastante diferente a lo que habitualmente nos presentan los nuevos equipos en la liga y por la espectacularidad de sus jugadores sudamericanos más destacados. El segundo, por la brillantez y efectividad del goleador David Villa y por el gran acierto que han representado contrataciones como las de Maxi Morález, Rodney Wallace, Alexander Ring o Yangel Herrera. Pero, además, estos equipos de la Conferencia Este encantan por la filosofía de juego y la personalidad de sus entrenadores: Gerardo Martino y Patrick Vieira, respectivamente.



publicidad

Probablemente el de Martino sea un caso único en la historia de la MLS, al llegar a la liga inmediatamente después de estar al frente de dos equipos de muy alto perfil, como el FC Barcelona y la selección de Argentina. Vieira, por su parte, llegó a inicios de 2015 para hacerse cargo de NYCFC, en la que está siendo su primera experiencia formal como entrenador de un equipo de primera división, luego de trabajar durante un tiempo como responsable de conjuntos formativos y de reserva en Manchester City.

Plenitud de semejanzas

En sus épocas como futbolistas el argentino y el francés se desempeñaron como centrocampistas. Ambos fueron referentes en su demarcación, aunque la carrera de Vieira como futbolista fue más trascendente debido a su paso por grandes clubes europeos como Arsenal, Juventus, Milan, Manchester City y lograr en 1998 la Copa del Mundo con la selección gala. 'El Tata', por su parte, tuvo una trayectoria profesional más concentrada en el ámbito de su país, para convertirse en un héroe eterno para la afición de Newell's Old Boys. En términos generales (que siempre terminan siendo algo injustos a la hora de definir) Martino fue un centrocampista con vocación ofensiva, mientras que Vieira tuvo como misión prioritaria la contención del juego del rival.



'Tata' Martino y Patrick Vieira son dos técnicos que gustan del fútbol ofensivo, de buen toque, y de control de la pelota. El 4-3-3 es el dibujo táctico que mejor podría identificarlos de manera conceptual, aunque tanto el rosarino como el nacido en la ciudad de Dakar se han aplicado -de manera más o menos frecuente- a una alineación de 4-2-3-1 durante la totalidad o momentos de diferentes partidos de la temporada 2017.



Algo que también emparenta a los entrenadores de Atlanta United y New York City es el respeto por la doctrina futbolística impuesta años atrás por Marcelo Bielsa. El hecho de asociar a Martino con 'el Loco' (nuevo técnico del Lille en el fútbol francés) se hace sencillo. Bielsa y Martino son buenos amigos personales y son los dos máximos referentes contemporáneos de Newell's. Lejano en lo geográfico, pero cercano en lo táctico, Vieira ha declarado públicamente su admiración por dos entrenadores argentinos surgidos de ese club rosarino, como Jorge Sampaoli (quien tras una temporada en el Sevilla se apresta a tomar el mando de la selección de Argentina) y Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham subcampeón de la Premier League inglesa en la temporada que acaba de concluir. Tanto Sampaoli como Pochettino adhieren en mayor o menor medida a la tribu 'bielsista'.



publicidad

Por ahora, ventaja para Vieira

Atlanta visitó a Nueva York por primera vez el pasado 7 de mayo, en un partido que se jugó en el Yankee Stadium y que finalizó con una cómoda victoria de los locales por 3-1. Ese marcador generó una pequeña crisis de confianza en el conjunto del estado de Georgia, de la que parece estar a día de hoy plenamente recuperado.



NYCFC de Patrick Vieira anula a Atlanta United de 'Tata' Martino UniMás 0 Compartir

New York City FC y Atlanta United llegan en un gran estado de forma, tras haber conseguido dos victorias rutilantes el pasado fin de semana. El conjunto celeste rompió el maleficio frente a 'los Leones' y derrotaron por 3-0 a Orlando City en el estado de Florida en una gran noche del 'Guaje' Villa. El club rojonegro, en tanto, goleó por 4-1 a Houston Dynamo en el marco de un auténtico recital del jugador franquicia paraguayo Miguel Almirón, elegido como el Jugador de la Semana 12 de la temporada regular.



Espectacular triplete del paraguayo Miguel Almirón en goleada del Atlanta United UniMás 0 Compartir

Sobre el papel, el dominio que NYCFC ejerció sobre Atlanta 20 días atrás no debería repetirse el domingo (5 pm ET, ESPN Deportes) en el Bobby Dodd Stadium. Especialmente porque los locales recuperarán a algunas figuras que no pudieron estar en 'la Gran Manzana', como el imparable volante argentino Yamil Asad (clave en el desempeño ofensivo del conjunto de Martino) y -quizás- el delantero venezolano Josef Martínez, ausente desde hace varias semanas por una lesión muscular que contrajo durante un partido por las eliminatorias mundialistas con la selección de su país.



'Tata' Martino no podrá ocupar su lugar en el banquillo del conjunto local debido a que fue expulsado en el encuentro frente al Dynamo. Los técnicos asistentes (también argentinos) Jorge Theiler y Darío Sala intentarán mantener sobre el terreno de juego la impronta que el exseleccionador de Paraguay y Argentina imprime a su equipo desde el inicio de la MLS 2017. Pese a estar repletos de talento individual Atlanta United FC y New York City FC son dos equipos 'de autor' en este momento. Promesa de buen futbol ante una multitud que llenará -una vez más- el estadio.