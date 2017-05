Luciano Acosta, el gran ausente para DC United en crisis de resultados

No cabe duda que la creatividad y la magia que Luciano Acosta le aporta al DC United ofensivamente hace mucho más peligroso al club capitalino, no por nada decidieron comprar de manera definitiva a la joyita de la cantera de Boca Juniors.

Sin embargo, el destello de inmadurez por una calentura provocada por una patada del veterano defensor del Philadelphia Union Oguchi Onyewu, trajo como consecuencia una roja directa al habilidoso argentino el sábado pasado, quien buscó desquitarse tirándole una criminal barrida al tobillo de Illsinho.

United se quedó con un hombre menos en casa, perdiendo por un gol y con casi 40 minutos aún por jugarse. Philadelphia terminó goleando 4-0 a las Águilas Negras y agudizando su crisis de resultados y de contundencia.



En el último mes, es decir de mitad de abril a la fecha, United ha disputado cinco partidos de liga y de esos 15 puntos posibles solo ha conseguido cuatro – producto de tres derrotas, un empate y una victoria. Además, en esos tres encuentros perdidos, no logro anotar gol, y para colmo de males, los últimos dos fueron en su propia cancha.

Ya a principios de temporada, en la primeras dos fechas para ser exactos, Lucho no pudo jugar por un tema de lesión durante la pretemporada. Los resultados en el marcador final y en goles no fueron nada alentadores. Consiguieron un empate sin goles y cayeron por 4-0 ante New York City FC.

Desde que regreso Lucho, United ha podido marcar goles en la mitad de los juegos que disputo, ósea en cuatro de ocho; en todos jugó Acosta. Y en tres de ellos colaboró con gol, curiosamente en los tres triunfos que tiene hasta el momento DC. En el encuentro ante Atlanta United brilló intensamente con gol y asistencia.



Pero si Luciano no aparece para marcar la diferencia al frente, no solo con goles y asistencias, sino también con sus gambetas y su generación de juego ofensivo, el ataque del United es casi estéril. No es ninguna casualidad que sean la peor ofensiva de la Conferencia Este con 9 goles en 10 partidos (promedio menor a un gol por encuentro), y que solo superen a la anémica ofensiva de Colorado Rapids en la tabla general por un gol.

El director técnico Ben Olsen la tiene muy clara desde el empate sin goles en la fecha 1:

“Acosta siempre nos quita presión a nosotros”, declaró Olsen a principios de marzo. “No es ningún secreto que somos diferentes con él”.



Evidentemente Olsen no ha encontrado la manera de equilibrar al equipo si Lucho no marca la diferencia o no está disponible para hacerlo y así va a ser muy complicado cuando reciban al enrachado Chicago Fire de Bastian Schweinsteiger (3:00 pm ET | UniMás). Acosta será el gran ausente.

Lo que le queda ahora a Olsen y DC es construir a corto plazo un cobijo para su mejor hombre de apenas 22 años de edad, para evitar que la ansiedad, calentura y frustración no lo traicionen y que no tenga que cargarse al hombro al equipo cada semana, ya que de lo contrario, si él no aparece, no sale en su día o en su mejor versión, el equipo seguirá siendo incapaz de anotar y de sacar el resultado.