Los Sub16 de FC Dallas derrotaron a la cantera del Real Madrid en Copa Generación Adidas

La academia o fuerzas básicas de FC Dallas no deja de sorprender. En esta oportunidad, con una victoria (1-0) en la categoría sub 16 ante el Real Madrid para ubicarse segundo en su grupo de la Copa Generación Adidas.

El partido fue visto por ojeados de universidades, entrenadores de las demás academias de MLS e internacionales participantes en el torneo y un buen número de aficionados en el complejo de FC Dallas en Frisco, Texas.

En la primera parte, el central local Nathan Toledo, obligó al arquero de Real Madrid a una atajada sensacional para mantener el cero a cero.

Luego, Edwin Carrillo perdió una gran oportunidad en un rebote.

Finalmente el gol se produjo al minuto 54 (los partidos de la Copa Adidas duran 70 minutos). La jugada arrancó con el delantero Johan Gómez quien encontró conexión con Brayan Padilla en la banda izquierda en un contra golpe.



The goal that put the @FCDallas academy ahead of @realmadriden .



Padilla, considerado uno de los prospectos a segur desde el comienzo del torneo, remató al arco y tras el rebote del arquero, capturó de nuevo la pelota para ponerla más lejos de laman izquierda del guardametas español.

De este equipo de FC Dallas forma parte Diego Pareja, hijo de Oscar Pareja el entrenador del equipo principal de la franquicia en MLS.

La victoria puso a FC Dallas como segundo de su grupo, pero desafortunadamente para los de MLS, el ecuatoriano Independiente del Valle terminó ganado ese sector y clasificando a la serie final.



El próximo encuentro de FC Dallas en esta división de la Copa Generación Adidas será contra el también español Málaga, con el que disputará el quinto puesto del torneo.



El único equipo de MLS que clasificó entre los cuatro a disputar el título en esta división fue New York Red Bulls. Varios resultados se alinearon para que los ‘toros’ tengan ahora la oportunidad de una semifinal ante el brasileño Flamengo.



The @NYCFC academy are at it again at #GACup. #NYCFC pic.twitter.com/rXm7mfhEAX

— Major League Soccer (@MLS) April 12, 2017