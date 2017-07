"Los que son muy técnicos no tienden a correr y en esta liga se necesita correr" | Hablando con Jimmy Medranda

En esta edición de “Hablando con" de la vigésimo segunda temporada de la MLS, conversamos con el defensor colombiano Jimmy Medranda, de Sporting Kansas City.

Salido de las divisiones inferiores del Deportivo Pereira, Medranda llegó a la MLS en 2013 a préstamo, pero antes del inicio la temporada de 2014, Sporting Kansas City completó la transferencia permanente del nativo de Mosquera, Colombia, que ahora tiene 23 años.

Este jueves, 6 de julio a las 8:30 p.m. ET (MLS LIVE), el conjunto de Medranda será anfitrión del Philadelphia Union, que llega con los ánimos por lo alto tras golear al New England Revolution. Pero SKC está dispuesto a defender su reducto y extender a 19 su racha invicta en casa.



¿Cómo te sientes con el equipo?

“La verdad, muy bien, cada vez me siento mejor con el equipo, trabajando fuerte y contento por la forma en que juega el equipo y los resultados”.

Kansas City viene de un empate y Philadelphia de golear a New England. ¿Cómo están los ánimos en el equipo de cara al partido de mañana contra el Union?

“Muy bien. Hay mucha confianza en el equipo, en cada uno de los jugadores. Estamos tranquilos, contentos, trabajando y esperamos que mañana podamos conseguir un buen resultado aquí en casa”.

Ustedes tienen una racha invicta de 18 partidos en casa. ¿Van por el número 19?

“Nosotros tenemos que hacer respetar nuestra casa. Independientemente del equipo al que nos enfrentemos, cada partido aquí tenemos que tratar de ganar a como dé lugar; entonces estamos trabajando para eso y tratando de ganar lo más que se pueda en casa y buscar conseguir buenos resultados afuera también”.



¿Cómo frenar a un rival como el Union que llegará con los ánimos por todo lo alto tras derrotar al Revolution por goleada?

“Siempre tomamos precauciones contra cualquier rival. Pero cuando tenemos la pelota vamos a tratar de imponer nuestro juego, mover la pelota y encontrar espacios para hacer daño al rival”.



Hablando de hacer daño, como defensor tú has marcado un gol. ¿Hay alguien que te ha motivado a subir al área contraria, el entrenador te ha dado luz verde para que vayas al ataque?

“Bueno, desde que llegué, siempre he tenido la confianza en el entrenador, y la verdad que eso es muy importante para mí porque lo hace sentirse a uno cómodo dentro del terreno de juego. Y también tengo mucho apoyo de mis compañeros, en especial de Roger (Espinoza), quien siempre está hablándome y tratando de que yo me sienta bien. En cuanto a lo personal, siempre quiero aportar al equipo con asistencias y goles, a veces no llegan, se hace difícil, pero lo importante es seguir insistiendo hasta que se den los resultados”.

¿Cómo es el ambiente en los vestidores?



“Nos llevamos muy bien. No puedo decir que todos somos grandes amigos, pero hay un buen ambiente; a veces nos reunimos para cenar y pasarla bien, dentro y fuera del terreno de juego”.

Estamos a mitad de temporada, Kansas City es segundo en la Conferencia del Oeste, ¿cuáles son las expectativas del equipo?

“El primer objetivo es ser campeones. Para eso primero tenemos que llegar bien a los playoffs, por eso estamos trabajando día a día para conseguir buenos resultados, partido tras partido; así llegamos con confianza a los playoffs”.

¿Cómo calificarías tu experiencia en la MLS?

“La verdad que excelente porque me ha enseñado algo que me hacía falta antes y ahora me siento contento porque veo los resultados y agradecido con el entrenador, quien siempre fue el que me insistió que siga adelanta. Esta es una liga que está en crecimiento, a la que llegan cada vez más grandes jugadores y verse uno entre esos grandes jugadores siempre es gratificante. Me encanta la experiencia aquí en la liga y espero seguir aquí por mucho tiempo más; estamos trabajando para eso”.



Si algún compatriota tuyo u otro futbolista latinoamericano te pidiera tu consejo para dar el salto a la MLS, ¿qué le dirías?

“Lo primero que le diría es que es una liga muy difícil, así que le toca a uno prepararse físicamente mucho para responder. Sé que los jugadores nuestros son muy técnicos, pero a veces los que son muy técnicos no tienden a correr y en esta liga se necesita correr; entonces yo les diría que vengan preparados física y mentalmente porque el juego va a ser muy diferente, para que no se sorprendan. Yo sé que si vienen aquí es porque tienen calidad, entonces les diría que se preparen físicamente para que no se sorprendan”.

Vamos a hablar de la Copa Oro que inicia el viernes. Tu compañero Dom Dwyer se nacionalizó y marcó el primer gol para Estados Unidos, en el amistoso con Ghana. ¿Cómo lo viviste?



“La verdad es que me da mucha alegría por él. Es un buen jugador y es un ejemplo de la persistencia; siempre luchó, lo consiguió y está viviendo de una manera muy especial. Espero que le siga yendo muy bien en la selección y siga aportando al Sporting”.

¿Te atreves a dar un pronóstico sobre qué selección podría ganar la Copa Oro?

“Es muy difícil, pero yo creo que el ganador está entre Estados Unidos y México”.