Los puntos en común entre Vieira y Martino, los entrenadores de más alto perfil en la MLS

El próximo domingo es la cita. Patrick Vieira y Gerardo Martino -dos de los entrenadores que mayores elogios recogen en el panorama actual de la MLS- finalmente se verán las caras. Al frente de New York City FC, Vieira aprovecha la primera ocasión en toda su carrera profesional para dejar su marca personal al comando de un equipo de primera división. Desde el banco de Atlanta United FC 'Tata' Martino trae a la liga la experiencia acumulada en el competitivo fútbol de América del Sur y en su estancia en el FC Barcelona.

Varios aspectos son comunes al francés y al argentino. Vieira y Martino fueron volantes en su época de jugadores. Ambos, jugadores de alta calidad, aunque la carrera del campeón del mundo con la selección de Francia fue mucho más trascendente, tras pasar por equipos como Arsenal, Juventus, Milan y Manchester City, entre otros. 'El Tata', por su parte, no trascendió demasiado como futbolista fuera de Argentina, pero es un entrenador laureado en Argentina y Paraguay, países en donde también estuvo al frente de sus respectivas selecciones nacionales. El punto máximo de trascendencia para el rosarino llegó en la temporada 2013-14, cuando estuvo al mando del primer equipo del FC Barcelona.



¿En qué más coinciden? Los dos son entrenadores que buscan un fútbol netamente ofensivo, de buen toque, y de control del balón. Mientras en la actualidad el New York City FC de Vieira se apega en gran medida a un dibujo táctico de 4-3-3, el Atlanta United de Martino ha empleado en los últimos encuentros una distribución cercana al 4-2-3-1.



En su primera temporada en la MLS Martino se rodeó de joven talento sudamericano para intentar tomar a la MLS por asalto. Pocos equipos de la liga pueden competir con un ataque compuesto por individualidades como las de Josef Martínez, Miguel Almirón, Héctor Villalba o Yamil Asad. New York City FC -que no demasiado tiempo atrás contaba en sus filas con Frank Lampard, Andrea Pirlo y David Villa como máximos reclamos- se ha ido rejuveneciendo desde la llegada de Vieira en 2015. El inglés se ha ido del equipo liderado por Villa, que encuentra en Rónald Matarrita (22 años), Jack Harrison (20) y al sorprendente Yangel Herrera (19) a algunos de sus mejores elementos.



En contra de algunos pronósicos previos al inicio de la temporada, a Atlanta United le ha ido un poco mejor fuera de su estadio que en condición de local. El conjunto celeste, por su parte, viene de obtener un resonante triunfo en su visita a Columbus Crew, después de ser derrotado como local por Orlando City.



Martino y Vieira -con sus improntas personales- trajeron a la MLS un tipo de fútbol que muchos caracterizan con la doctrina impuesta años atrás por Marcelo Bielsa. Al argentino es fácil emparentarlo con esa fuente. 'El Loco' y 'el Tata' son buenos amigos, y surgieron del mismo club, Newell's Old Boys. Vieira admira profundamente a dos entrenadores argentinos como Jorge Sampaoli (con quien se entrevistó recientemente en la ciudad española de Sevilla) y Mauricio Pochettino, actual técnico del Tottenham inglés. Con diferente suerte, ambos jugaron para Newell's y ahora -desde el banquillo- tienen a Bielsa como referente.



Vieira y Martino. Marca alta, presión constante hacia el rival, control de juego. Una constante que seguramente veremos plasmada, fuerza contra fuerza, el domingo 7 de mayo (4 pm ET, Univision) en el terreno de juego del Yankee Stadium. Alguien que podrá experimentar en primera persona ese choque será 'el Guaje' Villa, quien no tiene más que elogios para el coach argentino. "Sigo teniendo muchos amigos en el Barcelona y me hablaron muy bien de él, es un gran entrenador. Será un partido difícil para nosotros... Buen equipo, buenos jugadores, buen técnico", valoró el 7 celeste.



Al mismo tiempo, el delantero pidió paciencia para evaluar el proyecto de un equipo completamente nuevo, como es Atlanta United. "Es temprano para hacer un análisis profundo. Apenas han jugado siete u ocho partidos", explicó el español. "Por supuesto, juegan bien, han fichado muy buenos futbolistas y están comenzando de cero. Son un buen equipo y espero que tengan una buena primera temporada".

El MVP de la MLS en 2016 solamente ve aspectos positivos por el hecho de que la liga esté incorporando entrenadores extranjeros como Patrick Vieira o Gerard Martino. "Cuando tienes técnicos que reunieron experiencia en sus respectivos países eso es bueno. 'Tata' entrenó a selecciones en Sudamérica, trabajó en Europa en un equipo como el Barcelona. Por supuesto, está preparado para tomar a cualquier club en el mundo".



