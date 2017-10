Los jugadores de Atlanta United se manifiestan "listos para hacer historia", mientras buscan la segunda plaza en el Este

El equipo de 'Tata' Martino compite con New York City FC para quedarse con esa posición, que les permitiría clasificar de manera directa a las Semifinales de Conferencia.

La lucha por la clasificación a la postemporada concluyó hace casi una semana en la Conferencia Este de la MLS. Con dos jornadas todavía por disputar, todo el mundo ya sabe el nombre de los seis equipos que jugarán los Playoffs en ese sector de la liga. Pero -dentro del sexteto de clasificado- todavía hay opciones de que algo se mueva en los dos próximos fines de semana. ¿Pueden los Red Bulls arrebatar la quinta plaza a Columbus Crew? ¿Conseguirán Federico Higuaín y sus compañeros de equipo desplazar a Chicago Fire de la tercera plaza? Y -quizás más importante todavía- ¿logrará Atlanta United superar a New York City FC en la búsqueda de la segunda posición?



publicidad

Con el primer lugar en poder de un Toronto FC casi todopoderoso e inalcanzanble, el segundo lugar el la apreciada posición que librará a su ocupante de la ronda previa de la postemporada. En otras palabras, el club que finalice la temporada regular en la segunda posición clasificará de manera directa a las Semifinales de la Conferencia Este. En este momento NYCFC es el escolta del club canadiense (líder, con 65 puntos) al sumar 56 unidades. Tres puntos por detrás (53) está Atlanta United, que el 3 de octubre perdió como local por 3-2 ante Minnesota United.



El equipo de Gerardo Martino está obligado a ganar todo lo que le quede por delante si quiere quedarse con el segundo lugar, y afrontará las últimas dos jornadas como compromisos de máxima importancia: el domingo 15 de octubre visitará a New York Red Bulls en Nueva Jersey (5 pm ET, FOX Deportes), mientras que el día 22 cerrará la temporada regular en el Mercedes-Benz Stadium como local frente a Toronto FC (4 pm ET, MLS Live).



La 'Jornada FIFA' que acaba de concluir dio algo de descanso a un plantel de Atlanta United que tuvo que jugar en el último mes y medio una durísima sucesión de encuentros. "Todos necesitábamos un par de días libres para hacer lo que quisiéramos. Creo que todos lo hemos disfrutado, tanto en lo físico como en lo mental", manifestó el capitán Michael Parkhurst. "Fue bueno desconectar, estar con la familia y con amigos, y relajarnos un poco. Regresamos al trabajo renovados. Estamos teniendo una buena semana de entrenamiento y esperamos con ansiedad el fin de semana".

Atlanta United tuvo un receso de casi 10 días... ¿Afectará el descanso el gran estado de forma que mostró recientemente el conjunto entrenado por 'Tata' Martino? "Simplemente tenemos que asegurarnos de tener una buena semana de entrenamiento", insistió Parkhurst en declaraciones reproducidas por la web oficial del club. "Tenemos que esforzarnos en el trabajo de la semana, como hemos hecho hasta ahora. Y retomar el nivel que mostramos antes del receso".



El próximo rival -New York Red Bulls- fue el primer equipo de la MLS al que Atlanta United se enfrentó en la MLS, en la primera jornada de la liga, ocurrida a comienzos de marzo. Ante una multitud -en aquel entonces en el Bobby Dodd Stadium- el cuadro taurino se quedó con los tres puntos. El sentimiemto de revancha está presente en los jugadores del equipo rojinegro, pero la meta más amplia es entrar de la mejor manera a la postemporada, y si es en la segunda plaza, mejor todavía.

"Queremos ganar nuestros dos próximos partidos", expresó Julian Gressel, el joven volante ofensivo alemán que por estas horas ocupa el lugar del lesionado Miguel Almirón. "Si finalmente conseguimos quedarnos con la segunda posición, muy bien. Pero si eso no ocurre, ya sabemos que tendremos al menos un partido como local en los Playoffs. De esa manera lo vemos, y de esa manera lo tomamos. Ojalá todo termine bien".



"Lo que buscamos es tener dos buenas actuaciones, estar contentos con lo que hagamos", agregó Parkhurst. "No nos da miedo jugar ese partido previo si nos toca hacerlo, especialmente si ese partido se va a jugar en casa".

"Sabemos que todavía tenemos cosas por hacer si queremos tener ese pequeño descanso y no tener que jugar un partido de inmediato a mitad de semana", finalizó Gressel. "Pero nos entusiasma afrontar lo que viene en las próximas semanas y en los Playoffs. Estamos listos para hacer historia con este club".