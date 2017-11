Los hermanos Giovani y 'Jona' dos Santos se alejan de Liga MX este año y se meten en el gimnasio

Con el rumor cada vez más efímero de que Jonathan y Giovani dos Santos pudieran sumarse a la Liga MX a préstamo durante la temporada de vacaciones de MLS, el mayor de los hermanos fue incluido en la prestigiosa lista de la revista Forbes como uno de los 30 personajes más influyentes, menores de 30 años, en el deporte estadounidense.

“Por este año no estaremos con ningún equipo mexicano” dijo 'Jona' a la prensa tras la concentración de Fecha FIFA con el seleccionado mexicano. “Seguiremos trabajando nosotros mismos y preparándonos de la mejor manera”, puntualizó el menor de los dos Santos, quien llegara al LA Galaxy durante el verano.



Giovani, que tiene más claras las cosas y las complicaciones de este tipo de transacciones, había sido contundente al respecto con FútbolMLS.com. “Lo he visto en los años pasados. Es muy complicado”, dijo. “Las cosas han cambiado en reglas y cada vez es más complicado. No creo que sea un motivo para preocuparse”.





Jonathan sin embargo mantuvo una ventana abierta, “no sé cómo están las cosas de permiso, de contratos, pero creo que me hubiera gustado porque siempre he querido jugar en la liga mexicana, pero no se pudo dar”.

Y el propio Sigi Schmid, entrenador del LA Galaxy había mandado un mensaje también claro a Juan Carlos Osorio, técnico de México. “Decir que si ellos (los dos Santos) no van a tener competición durante noviembre y diciembre mientras Liga MX se sigue jugando. Si se cree que eso los va afectar camino al Mundial, entonces Juan Carlos tomaría una mala decisión”.

Para el entrenador, la competición de los dos Santos arrancará en Febrero y el LA Galaxy se asegurará, porque los necesita igual así, que estén en su mejor condición.



De todas formas Jona dejó por expreso su deseo de jugar en algún momento en Liga MX. “para mí siempre ha sido un sueño, ojalá lo pueda cumplir”.

Revisando los calendarios, un equipo eliminado de la Liguilla en LigaMX deja de competir el 19 de Noviembre, y en caso de ser finalista de Copa MX, tendría un partido oficial el 16 de diciembre.

Bajo esas condiciones, un jugador que dispute todas las competiciones en México tendría 17 partidos de temporada regular, más tres de liguilla, 6 de Copa MX, 4 de finales de Copa y uno de Campeón de Campeones. Este escenario sería para una gran minoría de jugadores y totalizaría 31 partidos. Para esta minoría, la para sin competición sería de 23 días, para la gran mayoría superaría los 40 días.



“Como máximo tendremos 10 días de vacaciones”, dijo Jonathan acerca del plan de trabajo para la inactividad competitiva. El LA Galaxy regresa a pretemporada el 20 de enero y Sigo Schmid ya aseguró que tendrán campamento fuera de Los Ángeles, que incluirá la disputa de varios partidos.



“Somos conscientes que queda en nosotros llegar en la mejor forma cuando empecemos aquí el 20 de enero” había asegurado Giovani antes de partir a los partidos de selección nacional en Europa.

Sobre la lesión de la que se habló antes del partido ante Bélgica, LA Galaxy no se pronunció pues el jugador se encuentra ya fuera de la órbita del equipo. Pero el seleccionador mexicano la describió como “menor” y Giovani apareció en el banco de ese encuentro, lo que da a entender que hubiera podido ser de la partida.