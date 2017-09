Los hermanos Dos Santos y LA Galaxy tocan fondo en la MLS tras ser goleados otra vez

'Gio' y 'Jona' no consiguen levantar el rendimiento de LA Galaxy.

'Gio' y 'Jona' no consiguen levantar el rendimiento de LA Galaxy.

Con cinco partidos por delante antes de la finalización de la temporada regular, LA Galaxy es conciente de que la temporada 2017 está virtualmente finalizada, perdida. El club con mayor cantidad de títulos en la historia de la MLS y sus figuras están en el que muchos consideran como su peor momento.

Goleado en casa por 0-4 a manos de Toronto FC el sábado. Aplastado por el mismo marcador en el Mercedes-Benz Stadium el miércoles por la noche por ese torbellino que conocemos por el nombre de Atlanta United. A 11 puntos de la posición que hoy da acceso a los Playoffs algo parece haberse roto en el Galaxy, acostumbrado a ser dominante y referencia en el fútbol norteamericano.



La frustración y la rispidez son evidentes en cada uno de los reciente contactos de los integrantes del cuerpo técnico y del plantel del equipo con la prensa. Al punto que -como revela la web partidaria Corner Of The Galaxy- tras la caída ante Toronto las puertas del vestuario local en el StubHub Center se mantuvieron cerradas durante largos minutos con el fin de que los periodistas acreditados no fueran testigos de los fuertes reclamos que se produjeron dentro del equipo en ese momento de crisis. Una situación totalmente inusual para LA Galaxy.

"Es difícil. No se puede esperar demasiado si no disparamos al arco", lamentó anoche Giovani dos Santos, tras caer ante Atlanta United. "Esto es especialmente frustrante porque se que la gente se fija en mí cuando estoy en la cancha. Es complicado, pero debemos entender la situación como equipo. Simplemente tenemos que seguir trabajando y jugar mejor en el próximo partido".



"No creo que la mejora pase por mis movimientos", profundizó 'Gio'. "Por supuesto, cada año quiero ser mejor. Puedo tener una buena racha, jugar mejor, pero si tus compañeros no te ven nada de eso importa. Hay un par de cosas que todavía estamos construyendo. Si miras lo que hicimos el año pasado, mis cifras eran diferentes. Ahora estoy trabajando más duro que en 2016", insistió el internacional mexicano.

"Sigo trabajando. Todos los profesionales pasan por situaciones difíciles. En esta profesión no puedes rendirte. Vamos a concentrarnos en el próximo partido y tratar de mejorar para el año próximo", concluyó el mayor de los hermanos Dos Santos.

"Nuestra concentración tiene que ser mejor", se quejó Sigi Schmid, el entrenador del Galaxy. "Cuando defendemos, nuestros once futbolistas tienen que hacerlo. Debemos enfocarmos y estar concentrados. En el segundo tiempo -con un jugador menos- demostramos que podemos defender".



"Para poder atacar, tienes que defender bien. Tienes que ser capaz de controlar la pelota, y ahora mismo no estamos haciendo un buen trabajo en esa mataria. No podemos mantener el balón en nuestro control", añadió Schmid.

LA Galaxy jugó desde el minuto 40 con 10 jugadores, debido a la expulsión del volante Jermaine Jones. "El árbitro consideró que yo había cometido una falta, pero no estaba del todo seguro. La gente de la TV [el VAR, o Árbitro Asistente en Video] revisó la acción y luego dijeron que no les era posible definir qué había pasado. Así que el árbitro decidió que finalmente era una tarjeta roja".



Pero, más allá de su expulsión -que se produjo cuando Atlanta United ganaba 3-0- Jones cree que el conjunto de Los Ángeles debe reflexionar. "Tenemos que sentarnos juntos antes de los partidos para conversar y analizar qué están haciendo los otros equipos", expuso. "Sabíamos que ellos están atentos a los rebotes en la mitad de la cancha y que son buenos jugando al contraataque. Eso lo sabíamos. En el primer gol ellos nos dieron el balón. Intentamos superar la mitad de la cancha. Perdimos la pelota allí. El belón regresa a nuestro poder, pero terminamos concediendo un gol".

"En el segundo tiempo todos pudieron ver que somos capaces de pelear. Pero lo tenemos que hacer en conjunto. Todos tenemos que luchar por el club y, especialmente, por el compañero que tienes más cerca. Sabíamos que Atlanta juega bien al contragolpe, pero considero que entregamos los dos primeros goles de una manera demasiado fácil".



