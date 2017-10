MLS

Los cracks latinos que mantienen al cuarteto de potencias luchando en la cima del Oeste

Christian Bolaños, Román Torres Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders

Christian Bolaños, Román Torres Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders Jennifer Buchanan-USA TODAY Sports

Los californianos no dan el ancho, los texanos se quedan sin gasolina, los de las montañas rocosas decepcionan o tienen destellos pero hasta ahí, y la expansión nórdica tiene mucho por aprender.

Por lo cual, en la Conferencia Oeste, está claro quiénes son los verdaderos contendientes.

El cuarteto conformado por los tres clubes de Cascadia y el club de la autonombrada “Capital del Fútbol estadounidense”, son los amplios favoritos para protagonizar la encarnizada pelea por ser el representante del Oeste en la gran final de la MLS Cup.





Después de todo, Vancouver Whitecaps, Portland Timbers, Sporting Kansas City y Seattle Sounders, ocupan las primeras cuatro posiciones de la Conferencia de la cual ha surgido el campeón de la liga en 7 de los últimos 8 años (8 de 8 si contamos que Sporting estaba solo a “préstamo” en el Este en 2013 cuando salió campeón).

Y de ese cuarteto, Sporting KC se coronó en 2013, Portland en 2015 y Seattle en 2016, es decir, saben los que es jugar finales y ganarlas. Vancouver es quizás el más desfavorecido en ese sentido, pero es el actual líder y único de los cuatro que ya obtuvo su boleto matemáticamente a los Playoffs.

La diversidad en cuanto a las fortalezas que los tienen en la cima también nos habla de distintas formas de juego.





Sporting es una auténtica muralla de medio campo hacia atrás, son la mejor defensa de la liga. Seattle, contra creencia popular, es muy poderoso igualmente de medio campo hacia atrás, son la segunda mejor defensa del Oeste, pero su ataque puede ser tanto elaborado como explosivo. Portland es todo lo contrario, su poderío es de media cancha hacia arriba, con un punch impresionante. Mientras que Vancouver es el más balanceado, con una sólida defensa y un ataque prolífico.

Pero hay dos factores ineludibles en el cual los cuatro multiplican su poderío.

El primero, la forma en que hacen pesar la localia. Son casi imbatibles en sus respectivos hogares con el arropamiento de sus fieles seguidores.



Colombiano Fredy Montero bate a Tim Howard con el 1-0 para Vancouver Univision Deportes Network 0 Compartir



El segundo, lo clave que son sus figuras latinas en diferentes líneas del campo.

LATINA-VANCOUVER

En defensa, como desde hace varias temporadas, el costarricense Kendall Waston es una garantía. En la media de contención, el argentino Matías Laba es tan importante que es Jugador Franquicia, lamentablemente una lesión lo tiene fuera de acción desde hace unas semanas.

Los volantes “Cristianos” provenientes de Costa Rica y Uruguay, Bolaños y Techera, son importantes generadores con diferentes habilidades. Mientras que el peruano Yordy Reyna esta convertido en un crack.





En punta, el colombiano Fredy Montero es el hombre gol. Está teniendo su mejor campaña en la MLS en apenas su primer año con la camiseta de los Whitecaps.

VALERI Y 10 MÁS EN PORTLAND

En Portland Timbers no hay ni duda, el argentino Diego Valeri es el ‘Jefe’, es el “Leñador Mayor”, es el hombre que cambio la historia del club desde su llegada en 2013.

Siendo un ‘10’ moderno, no solo pone precisos pases para gol, también es un goleador. Se puede decir que Portland es Valeri-dependiente. Pero, ¿por qué no habría de querer serlo con semejante clase de jugador? Sería absurdo que el equipo no estuviera construido a su alrededor.



Diego Valeri, referente de los Portland Timbers y leyenda viviente de la MLS UniMás 0 Compartir



Como escudos para Valeri, la tarea la cumplen a cabalidad el costarricense David Guzmán y el colombiano Diego Chara. Para darle opciones de amplitud al equipo y opciones a Valeri, están su compatriota Sebastián Blanco y el colombiano Dairon Asprilla o hasta el tico Roy Miller viniendo de más atrás.

GARRA CATRACHA EN KC

La defensa de Sporting es por mucho la mejor, debido a su disciplina táctica de medio campo hacia atrás. En el epicentro de todo esto, se encuentra el hondureño Roger Espinoza. El catracho regreso al club con etiqueta de Jugador Franquicia y como un inamovible del sistema de Peter Vermes en los últimos dos años, hasta el gafete de capitán le ha sido otorgado.

En la zaga defensiva, el colombiano Jimmy Medranda hace poco ruido, pero es un habitual.



Zurdazo del hondureño Espinoza y ‘horror’ del portero le dan ventaja a Kansas City UniMás 0 Compartir



Arriba, Vermes suele desprenderse de sus prolíficos goleadores para beneficio del que viene detrás. Esa confianza esta ahora depositada en el chileno Diego Rubio, quien tomo el lugar del seleccionado estadounidense Dom Dwyer quien fue traspasado a Orlando City.

SONORO LATIN-POWER EN SEATTLE

El campeón vigente tiene tres pilares latinos, los cuales fueron vitales el año pasado y son fundamentales en las aspiraciones del club por el bicampeonato.

En defensa, tienen al panameño Román Torres. ‘Mazinger’ es un líder de una defensa que recibe poco crédito pero que es muy eficiente.



Latinos que triunfan: Nicolás Lodeiro, el pequeño gigante del Seattle Sounders Univision Deportes Network 0 Compartir



En la contención, se encuentra el eterno cubano, Osvaldo Alonso. El equilibrio de los Sounders en la transición de defensa a delantera.

Y como ‘10’, el crack que levanto a Seattle del suelo y en medio año lo hizo campeón, el uruguayo Nicolás Lodeiro. Ciertamente, tiene otros elementos como Clint Dempsey y Jordan Morris para las tareas ofensivas, pero cuando Lodeiro está en buen momento, es el que le cambia la cara al actual campeón.