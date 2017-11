Lo Mejor del 2017: Almirón, Giovinco, Nikolic, Villa o Valeri, la batalla por el MVP

El fútbol es un deporte de conjunto, pero la afición tiende a crear ídolos. Los jugadores que cambian la cara de un partido aventajan a los que se dedican a cumplir el libreto a la hora de ganar un lugar en el corazón del hincha o en la nota del reportero. La MLS siempre ha distinguido a ese jugador siguiendo con la tradición estadounidense del MVP.

No se trata del mejor. Es el más valioso. El que con goles y asistencias --o incluso paradones-- llevó a un equipo a los primeros lugares. Este año la MLS amplió el ramillete de finalistas a cinco jugadores. Sin duda será una elección más difícil para los jugadores, entrenadores, dirigentes y miembros de la prensa que votan por el galardón.



A continuación una mirada a lo que hicieron Miguel Almirón, Sebastian Giovinco, Nemanja Nikolic, Diego Valeri y David Villa. El MVP toma en cuenta lo hecho en temporada regular. El rendimiento en playoffs no entra en juego.

Miguel Almirón - Atlanta United

El paraguayo de Atlanta United pisó fuerte en su primer año en la MLS. Magia y explosión para conducir a un equipo que anotó 70 goles en el año y avanzó a playoffs en su año de expansión. Almirón registró nueves goles y 14 asistencias. Fue inicialista en 27 de los 30 partidos que disputó. Tres de sus goles y cuatro de sus asistencias representaron el triunfo de su equipo.

Sebastian Giovinco - Toronto FC

El MVP de 2015 vuelve a la contienda después de quedar fuera en 2016, lo que despertó polémica. Giovinco tuvo un año con números inferiores a los acostumbrados con 16 goles y 6 asistencias en 25 partidos. El italiano estuvo letal en los tiros libres. Es difícil que gane el premio debido a que Toronto FC tuvo un gran desempeño como grupo. Sus compañeros Jozy Altidores y Víctor Vázquez tuvieron una gran temporada. La conclusión es que TFC fue menos dependiente de Giovinco.



Nemanja Nikolic - Chicago Fire

El húngaro del Chicago Fire también tuvo un debut estelar en la MLS. El delantero se llevó el Botín de Oro al anotar 24 goles y entregar 4 asistencias. Jugó los 34 partidos de la temporada. Fue la referencia ofensiva para que Chicago regresara a los playoffs de la MLS después de cuatro años sin participar. Es uno de los candidatos fuertes a ganar el MVP. Si su equipo hubiera terminado segundo de la Conferencia del Este sería el ganador sin discusión.



Diego Valeri - Portland Timbers

El argentino selló una temporada en la que fue el mediocampista más efectivo en la historia de la MLS. Hizo 21 goles y registró 11 asistencias en 32 partidos. Es el primer volante con 20 o más goles en la historia de la liga. Valeri fue vital cuando se lesionó Fanendo Adi ya que se volvió el goleador del equipo de tiempo completo. Portland Timbers fue el ganador de la Conferencia del Oeste en temporada regular. Tiene todo para ser el MVP.

David Villa - New York City FC

El español va por su segundo MVP consecutivo. El delantero volvió a ser fundamental para el City. La dependencia es clara ya que los resultados son otros cuando el 'Guaje' no está en la cancha o cuando está tocado . Anotó 22 goles y registró 9 asistencias en 31 partidos. NYCFC fue segundo en la temporada regular detrás de Toronto FC. Por alguna razón se habla de David Villa FC en Nueva York. Si Valeri no estuviera en la lucha se estaría enviando el trofeo a la casa de Villa por segundo año.



