Llegan los Playoffs 2017: Esto es todo lo que tienes que saber sobre la postemporada

La temporada regular de la MLS dio el puntapié inicial en los primeros días de marzo y llegó a su fin el domingo, con una definición espectacular. Diez equipos quedaron sin opciones de avanzar, mientras que una docena de clubes clasificaron a los Playoffs. Una instancia que finalizará el 9 de diciembre, el día que conoceremos al campeón del título de 2017.

La MLS no es una liga como cualquier otra. Tiene sus particularidades, hechos y situaciones que la diferencian de otras competiciones. Aquí te damos a conocer cómo se dearrollará la postemporada que comenzará a mitad de la semana.

¿QUIÉNES CLASIFICARON A LOS PLAYOFFS?

Los seis equipos mejor posicionados en las Conferencias Este y Oeste:

Conferencia Este

1. Toronto FC

2. New York City FC

3. Atlanta United FC

4. Columbus Crew SC

5. New York Red Bulls

Conferencia Oeste

1. Portland Timbers

2. Seattle Sounders

3. Vancouver Whitecaps FC

4. Houston Dynamo

5. Sporting Kansas City

6. San Jose Earthquakes

¿CÓMO PUEDES SEGUIR LOS PARTIDOS DE LOS PLAYOFFS?

Todos los encuentros de la postemporada se podrán ver en cadenas de alcance nacional. En Estados Unidos podrás seguirlos en español a través de UniMás. Lo mismo ocurrirá con el partido final por la MLS Cup el sábado 9 de diciembre, a las 4 pm ET.



CLASIFICACIÓN FINAL Y ENCUENTROS DE ELIMINACIÓN DIRECTA

De los seis equipos que acceden a los Playoffs en cada Conferencia, los dos primeros irán de manera directa a las Semifinales de Conferencia. Eso permitirá a Toronto FC y New York City -por el Este- y a Portland Timbers y Seattle Sounders -por el Oeste- contar con una semana más de descanso en comparación con el resto de sus rivales.

Los restantes cuatro equipos en cada una de las Conferencias deberá volver a la acción de manera casi inmediata, en los Partidos de Eliminación Directa. El tercer clasificado en el Este se medirá como local y a partido único ante el sexto de esa zona. Al mismo tiempo, el cuarto será local frente al quinto. El mismo procedimiento se empleará en el Oeste. Los goles de los equipos visitantes no tendrán un valor especial o diferente en esta instancia.



Partidos de Eliminación Directa en la Conferencia Este:

- Chicago Fire vs. New York Red Bulls (Miércoles 25 de octubre, 8:30 pm ET | Toyota Park | UniMás)

- Atlanta United FC vs. Columbus Crew SC (Jueves 26 de octubre, 7 pm ET | Mercedes-Benz Stadium | UniMás)

Partidos de Eliminación Directa en la Conferencia Oeste:

- Vancouver Whitecaps FC vs. San Jose Earthquakes (Miércoles 25 de octubre, 10:30 pm ET | BC Place | UniMás)

- Houston Dynamo vs. Sporting Kansas City (Jueves 26 de octubre, 9:30 pm ET | BBVA Compass Stadium | UniMás)



RECLASIFICACIÓN PARA LAS SEMIFINALES DE CONFERENCIA

Una vez superada la etapa de los Partidos de Eliminación Directa, cada Conferencia de la MLS se quedará con cuatro equipos participantes. En ese momento se hará una 'actualización' de la clasificación, teniendo en consideración como han terminado cada uno de ellos la temporada regular.

Tomemos en cuenta a modo de ejemplo la Conferencia Este. Si New York Red Bulls (sexto clasificado) consigue eliminar a Chicago Fire (tercero) en el Partido de Eliminación Directa, clasificará a las Semifinales de Conferencia y se convertirá en el rival de Toronto FC (primero). En otras palabras, el clasificado superviviente con menor cantidad de puntos se medirá ante el primer clasificado. El segundo, en tanto, jugará ante el vencedeor del Partido de Eliminación Previa entre el cuarto y el quinto.



Las Semifinales de Conferencia comenzarán el 2 de noviembre.

SEMIFINALES Y FINALES DE CONFERENCIA

Se disputarán en series de partidos 'de ida y vuelta'. El clasificado con menos cantidad de puntos en la temporada regular será local en el primer encuentro. La serie se definirá en el estadio del conjunto con mayor cantidad de puntos en la temporada regular. El equipo con mayor cantidad de goles en la sumatoria de los partidos de ida y vuelta será el vencedor.

Si los equipos contendientes finalizan con la misma cantidad de goles al término de los dos partidos, el que avanzará a su respectiva Final de Conferencia será el club que haya marcado mayor cantidad de tantos en condición de visitante. Si al final de los 180 minutos de juego los adversarios están igualados en goles como local y goles como visitante, se disputarán dos períodos suplementarios de 15 minutos de duración. En esos 'tiempos extra' los goles de visitante no contarán de manera especial. Si al término de los mismos la igualdad persiste el emparejamiento se definirá con una serie de penales.



MLS CUP

Los ganadores de las Conferencias Este y Oeste jugarán la final de la liga por la MLS Cup el sábado 4 de diciembre (4 pm ET | UniMás).

El título de liga se definirá en ese partido único, que se disputará en el estadio del finalista que haya sumado mayor cantidad de puntos en la temporada regular. En ese tramo final los goles como visitante no tendrán valor especial. Si la igualdad persiste tras haber jugado durante 90 minutos, se disputarán dos períodos adicionales de 15 minutos y -si fuera necesario- el campeón de la liga se resolverá con la ejecución de disparos desde el punto penal.