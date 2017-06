¡Llega la Jornada de Clásicos! Estos son los partidos de la MLS que no puedes perderte

La MLS se prepara para disfrutar de la primera Jornada de Clásicos de la temporada 2017. En el este, el centro y el oeste de Estados Unidos, tres encuentros que reflejan de manera cabal la escencia de la liga captarán la atención dentro y fuera de las fronteras del país.

Houston Dynamo vs. FC Dallas

Viernes 23 de junio, 9 pm ET - BBVA Compass Stadium - UniMás

El ‘Texas Derby’ es el mejor ejemplo de una de las rivalidades más profundas y equilibradas de la liga.

- El trofeo que el Dynamo y el FCD se disputan cada año es uno de los más particulares de todo el mundo. Hablamos de 'El Capitán', un antiguo cañón que en la actualidad queda en poder del mejor equipo texano, de acuerdo con los enfrentamientos entre ambos clubes en cada temporada regular.

- En 2016 'El Capitán' quedó en manos de Houston Dynamo, luego de que los tres encuentros frente a FC Dallas del año pasado finalizaran igualados.

- En los once años de historia oficial de esta rivalidad Houston supera por escaso margen a Dallas; se quedó con 'El Capitán' en seis temporadas.

- Pocos días atrás se jugó el primer 'Clásico Texano' de la temporada 2017, en un partido que finalizó igualado sin goles.



- Este año ambas franquicias del estado de Texas cuentan con un gran componente latinoamericano. En el plantel anaranjado encontramos a un mexicano (Érick 'Cubo' Torres), cuatro futbolistas hondureños (entre los que destacan Romell Quito, Alberth Elis y Boniek García), dos atacantes colombianos (Mauro Manotas y Juan David Cabezas), dos brasileños (Alex y Leonardo) yun uruguayo (Vicente Sánchez). FC Dallas -por su parte- cuenta con cuatro argentinos (Maximiliano Urruti, Hernán Grana, Mauro Díaz y Javier Morales), tres mexicanos (Jesse González, Víctor Ulloa y Aaron Guillén), dos colombianos (Michael Barrios y Jesús Ferreira), un hondureño (Maynor Figueroa), un paraguayo (Cristian Colmán), un ecuatoriano (Carlos Gruezo) y un venezolano (Carlos Cermeño).



- Rivales y amigos. Wilmer Cabrera y Óscar Pareja son exfutbolistas colombianos, y entrenan en este momento a Houston Dynamo y FC Dallas, respectivamente. Los dos entrenadores mantienen una excelente relación personal y trabajaron de manera conjunta en más de una ocasión.



- Houston Dynamo es el segundo clasificado de la Conferencia Oeste, con 24 puntos y 16 partidos disputados. FC Dallas, en tanto, es cuarto con la misma cantidad de unidades y un encuentro menos.



New York Red Bulls vs. New York City FC

Sábado 24 de junio, 1:30 pm ET - Red Bull Arena - FOX Deportes

El clásico neoyorquino estrena apenas su tercera temporada de existencia, pero desde su primera edición se ha convertido en uno de los enfrentamientos más atractivos de la MLS.

- Es la única serie de partidos de la liga que enfrenta a dos equipos del mismo mercado. Los Red Bulls tienen su sede en Harrison, Nueva Jersey, mientras que NYCFC la tiene en el barrio del Bronx, en la ciudad de Nueva York. Algo más de media hora de viaje en transporte público separa los estadios de ambos equipos.



- Si bien desde su ingreso a la Major League Soccer en 2015 la trayectoria de New York City FC va en ascenso los enfrentamientos clásicos hasta ahora no se le han dado bien al conjunto de la camiseta celeste. Los Red Bulls se impusieron en cinco de los seis partidos oficiales de liga entre ambos clubes hasta el momento.



- El punto máximo de esta rivalidad tuvo lugar el 3 de julio de 2016, cuando el conjunto taurino goleó como visitante a NYCFC por 7-0. La única victoria del equipo azul cielo se produjo el 3 de julio del año pasado, cuando el plantel entrenado por Patrick Vieira ganó en el Yankee Stadium con un marcador final de 2-0.



- Pocos días atrás la ‘paternidad’ futbolística de New York Red Bulls se extendió al ámbito de la Copa Abierta de Estados Unidos. En el primer encuentro histórico de ambos equipos en esa competición los hombres de Jesse Marsch se impusieron por 1-0 y eliminaron a sus rivales locales.



- La rivalidad entre ‘taurinos’ y ‘palomos’ se extiende a todos los ámbitos imaginables, y lleva a sus máximas figuras a exprimirse al máximo. En la temporada 2016 los delanteros David Villa y Bradley Wright-Phillips compitieron hasta la última jornada por quedarse con el Botín de Oro de la MLS. El premio quedó finalmente en manos del inglés -autor de 24 tantos-; ‘el Guaje’ -que marcó en 23 ocasiones- se quedó finalmente con el reconocimiento al Jugador Más Valioso de la liga.



David Villa fue elegido como el 'Jugador Más Valioso' de la MLS

- New York Red Bulls se encuentra en la quinta posición de la Conferencia Este, con 23 puntos en 16 partidos jugados. NYCFC, por su parte, ocupa la tercera plaza, con 26 unidades y la misma cantidad de encuentros disputados.



Portland Timbers vs. Seattle Sounders FC

Domingo 24 de junio, 3:30 pm ET - Providence Park - ESPN Deportes

Portland y Seattle conforman la que para muchos es la rivalidad más apasionada de toda la MLS.

- Los dos equipos pertenecen a la región de Cascadia, que se extiende entre Estados Unidos y Canadá. Cada año -junto a Vancouver Whitecaps- disputan la llamada Cascadia Cup. Desde que los tres clubes forman parte de la MLS, Vancouver ganó la Cascadia Cup en tres temporadas, Seattle en dos, y Portland en una oportunidad.



- Los Timbers y los Sounders son recientes campeones de la MLS. Portland lo hizo en 2015, mientras que Seattle lo consiguió en 2016.

- Este será el segundo encuentro de la temporada regular entre ambos equipos: el 27 de de mayo Seattle Sounders se impuso como local por 1-0. El conjunto esmeralda también salió victorioso por 2-1 en un reciente partido de la Copa Abierta de Estados Unidos.



- Los seguidores de Portland y Seattle se caracterizan por presentar en los partidos que sus equipos juegan en condición de local algunos de lo 'tifos' más imaginativos del fútbol internacional.



- Además del gran marco que seguramente propondrá la afición local, estamos frente a dos equipos que cuentan con una interesante cantidad de figuras. Diego Valeri, Fanando Adi y Sebastián Blanco son los jugadores franquicia de los Timbers, mientras que Nicolás Lodeiro, Clint Dempsey y Osvaldo Alonso son la contraparte en la escuadra de los Sounders.



Lo que no sabías del volante uruguayo Nicolás Lodeiro

- Antes de disputar el clásico, ambos conjuntos tendrán que jugar partidos el miércoles 21, por la temporada regular de la MLS. Portland visitará a Minnesota United (8 pm ET, MLS Live), mientras que Seattle será local ante Orlando City (10:30 pm ET, MLS Live).