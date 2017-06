Líder en NYCFC, David Villa expresó el cariño que siente por su exequipos en España

'El Guaje' Villa no pierde la ilusión de ser convocado por 'la Roja'. Facebook | New York City FC

Desde su llegada a la MLS, David Villa se convirtió en una de las figuras más importantes de la liga. Tras ganar el reconocimiento al mejor futbolista de la competición el año pasado 'el Guaje' sigue más vigente que nunca como líder de un New York City FC que se consolida como un equipo de referencia en la Conferencia Este. Los logros y el compromiso del delantero en la MLS son importantes, pero en España -donde realizó prácticamente toda su carrera profesional antes de llegar a Estados Unidos- no lo olvidan. El delantero guarda un lugar en su corazón para todos los conjuntos por los que ha pasado.



"Envío un abrazo para todos. No solamente para mis exequipos que lo pasan mal, sino también a los que están bien", respondió 'el Guaje' ante la pregunta de representantes de medios españoles presentes en el Red Bull Arena el pasado sábado, tras la victoria celeste por 2-0 en el clásico neoyorquino. "Obviamente, todo el mundo en España sabe del cariño que tengo a mis exequipos", reconoció el capitán celeste. "Sobre el Sporting [de Gijón] espero que después de la desgracia del descenso pueda subir otra vez. Que confíe en la cantera y que los jóvenes lo suban a primera división. Y que el Zaragoza haga una gran plantilla para que, por qué no, los dos suban a primera división. Eso sería un sueño", se ilusionó el prolífico delantero.



"Que el Valencia vuelva a ser el Valencia de años anteriores en competiciones europeas", prosiguió Villa. "Y que Atlético Madrid y Barcelona vuelvan a pelear por todos los títulos. Algo que han hecho este año pero se quedaron a las puertas. Han estado peleando", valoró.



"El cariño para todos ellos [los clubes por los que ha pasado] es bestial y les deseo todo lo mejor. Y, además, es año de Mundial. Así que ojalá que la selección española tenga un grandísimo año y haga un gran papel en Rusia", auguró el goleador. ¿Volvería David Villa a jugar para 'la Roja'? "Es complicado", respondió. "Hay que ser realista. Ya hace tres años que no voy. Yo siempre digo que no pierdo la ilusión. Eso nunca se puede perder, cuando pierdes la ilusión estás muerto", comentó el atacante. "Pero realmente es difícil porque hace tres años que no me llaman. Aún así les deseo lo mejor siempre".