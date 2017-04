Lesionado, Diego Valeri no estará en el partido de Portland Timbers frente a FC Dallas

De acuerdo con el periódico The Oregonian el volante Diego Valeri, enganche de Portland Timbers, fue descartado para el partido que su equipo jugará como visitante contra FC Dallas el próximo sábado (8 pm ET | MLS Live). Además de la baja del argentino los Timbers no podrán contar con el arquero Jake Gleeson.



Valeri tuvo que dejar el terreno de juego en el minuto 80 del partido del pasado fin de semana en el encuentro de Vancouver Whitecaps con una esguince de cadera de Grado 1.

El volante sudamericano suma cinco goles y cuatro asistencias desde el inicio de la temporada 2017.