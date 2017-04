El posible regreso de Kaká y las historias de la Jornada 9 de la MLS que no te puedes perder

Dura prueba para el ‘Cubo’ Torres y Houston Dynamo en visita al Toronto de Giovinco

Toronto FC vs. Houston Dynamo

Viernes, 7:30 pm ET | TSN4/5 en Canadá, MLS LIVE

Houston Dynamo se ha mantenido en lo más alto de la Conferencia Oeste, peleando palmo a palmo con equipos que llevan años consolidados como FC Dallas y Portland Timbers. Pero comienzan a llegar los partidos donde tendrá que ratificar su condición de equipo poderoso, y ante el Toronto de Sebastián Giovinco que viene en ascenso, comienzan esas duras pruebas para el Houston Dynamo y el actual líder de goleo de la MLS, Erick ‘Cubo’ Torres.



Dynamo tendrá que demostrar que su defensa está a la altura de poder contener al crack italiano que la semana pasada estuvo en plan grande, y además, mostrar que su arsenal ofensivo puede hacerle daño a una sólida defensa como la Escarlata.

Con o sin Kaká, en la casa de los Leones Purpuras ya se saborean devorarse a los Rapids

Orlando City SC vs. Colorado Rapids

Sábado, 3:55 pm ET | UniMás, Facebook.com

Orlando City estrenó estadio en esta temporada, un verdadero hogar que está resultando ser un infierno absoluto para los visitantes. Los Lions son el mejor local de toda la liga, habiendo sacado victorias en sus 4 compromisos en casa. Su poderío en la Florida le permite colocarse como sublíder general y como líder de la Conferencia Este. Todo esto podría sonar normal, si no fuera por el hecho de que Kaká solo pudo jugar en la primera jornada y después no ha podido volver por lesión.



Kaká, Villa, Pirlo, Schweinsteiger y Gio dos Santos entre futbolistas mejores pagados en la MLS El sindicato de Jugadores de la MLS publicó el martes los salarios de los jugadores que participan en la liga en la actual temporada 2017. Los futbolistas de Toronto FC y New York City FC dominan el Top 5, pero el mejor pagado juega en Orlando City. En el Top 20, se encuentran posicionados ocho jugadores europeos y muy de cerca están los latinoamericanos con 7 futbolistas. Foto: USA Today Images | futbolmls.com 0 Compartir 1. Kaká, Orlando City - $7.168 Millones USD: El brasileño que fuera campeón del mundo en 2002, sigue liderando a los mejor pagados de la liga por tercer año consecutivo. Kaká ha jugado muy poco en la actual temporada por temas de lesión, pero se espera regrese pronto para ayudar a los Lions a clasificar a Playoffs por primera vez. Foto: USA Today Images | futbolmls.com 0 Compartir 2. Sebastián Giovinco, Toronto FC - $7.116 Millones USD: El italiano sin duda ha desquitado cada centavo que se le paga. Su rendimiento en nivel de MVP, ha catapultado al cuadro canadiense a ser candidato al título los últimos dos años y ha ayudado a que se olviden los años de fracasos. Foto: USA Today Sports | futbolmls.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 3. Michael Bradley, Toronto FC - $6.5 Millones USD: Bradley es el jugador estadounidense mejor pagado de la liga, aunque curiosamente juega para un club canadiense. El capitán de la selección de los Estados Unidos ha sido fundamental en la nueva y exitosa era de los Escarlatas Foto: USA Today Images | futbolmls.com 0 Compartir 4. Andrea Pirlo, New York City FC - $5.915 Millones USD: El fino mediocampista campeón del mundo en 2006 es el segundo italiano en el Top 5; carburo de maravilla en el mediocampo neoyorquino la temporada pasada. Foto: New York City FC | futbolmls.com 0 Compartir 5. David Villa, New York City FC - $5.61 Millones USD: El goleador español del City redondea el Top 5, y es el tercer campeón del mundo entre los mejor pagados. Su productividad en cuanto a goles anotados desde que llegó en 2015 justifican su elevado salario. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 6. Giovani dos Santos, LA Galaxy - $5.5 Millones USD: El mexicano demostró su valor la campaña pasada, echándose a uno de los clubes más grandes de la MLS a los hombros dejando en segundo plano a Steven Gerrard y Robbie Keane. Está llamado a ser el centro de la nueva era galáctica. Foto: USA TODAY IMAGES | futbolmls.com 0 Compartir 7. Bastian Schweinsteiger, Chicago Fire - $5.4 Millones USD: El alemán y vigente campeón del mundo, se sumó al Fire hace unas semanas en medio de críticas por su edad, pero su impacto ha sido inmediato en la cancha para Chicago, callando bocas y justificando el monto de su contrato. Es el cuarto y último campeón mundial en el Top 20. Foto: The Associated Press | futbolmls.com 0 Compartir 8. Jozy Altidore, Toronto FC - $4.875 Millones USD: El goleador escarlata es el segundo estadounidense en la lista, y al igual que Bradley no juega en un club de su país natal. Altidore es el tercer jugador de Toronto en el Top 10, siendo el único club que colocó a sus tres Jugadores Franquicias en los primeros puestos de los sueldos más elevados. Foto: USA Today Sports | futbolmls.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 9. Clint Dempsey, Seattle Sounders - $3.892 Millones USD: Dempsey es el tercer jugador de las barras y las estrellas en la lista y el primero que si juega en un equipo estadounidense. Llama la atención que entre el #8 (Altidore) y Dempsey, se da el primer gran diferencial en el salario, ya que gana prácticamente un millón menos y solo está un lugar abajo. Foto: USA Today Images | futbolmls.com 0 Compartir 10. Diego Valeri, Portland Timbers - $2.607 Millones USD: En una liga cada vez más plagada por argentinos, Valeri sigue siendo el más valioso tanto en la cancha como en percepción económica. Foto: USA Today Sports Troy Wayrynen | futbolmls.com 0 Compartir 11. Tim Howard, Colorado Rapids - $2.475 Millones USD: Howard es el único arquero en el Top 20, y de hecho también lo seria en un Top 50. El portero de los Rapids le ha regresado protagonismo al club de Colorado y él se mantiene como seleccionado de las barras y las estrellas. Foto: USA Today Images | futbolmls.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 12. Miguel Almirón, Atlanta United - $2.297 Millones USD: El joven Jugador Franquicia es la pieza angular ofensivamente hablando del esquema del ‘Tata’ Martino, y la apuesta en el paraguayo por el momento está pagando dividendos. Foto: USA TODAY SPORTS | futbolmls.com 0 Compartir 13. Maxi Moralez, New York City FC - $2 Millones USD: El volante argentino tomó la vacante de Jugador Franquicia dejada por Frank Lampard, obteniendo un jugoso contrato. La presencia de Moralez coloca a los Citizens como el segundo club con tres jugadores en el Top 15, detrás de Toronto. Foto: USA Today Images | futbolmls.com 0 Compartir 14. Romain Alessandrini, LA Galaxy - $1.999 Millones USD: El francés fue la contratación estelar de los galácticos para el arranque de la campaña 2017, y sus destellos a pesar del mal inicio del equipo angelino, dan indicios de que vale lo que se le paga. Foto: USA Today Images | futbolmls.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 15. Yura Movsisyan, Real Salt Lake - $1.973 Millones USD: El goleador armenio justifica su salario a base de goles desde el año pasado, pero no deja de ser la gran sorpresa entre los primeros 15 de la lista. 0 Compartir 16. Nemanja Nikolic, Chicago Fire - $1.906 Millones USD: Junto a Schweinsteiger, el húngaro es otra de las flamantes contrataciones del Fire en su búsqueda por resurgir como un cuadro competitivo y ganador. Nikolic ya anotó varios goles y pinta para ser una ganga con su actual salario. 0 Compartir 17. Fredy Montero, Vancouver Whitecaps - $1.8 Millones USD: El colombiano es un comprobado goleador de la MLS y específicamente de los clubes de la región 'Cascadia'. Regresó a la liga para ser el ‘9’ de los Whitecaps, y no ha decepcionado, adaptándose de inmediato. Foto: Joe Nicholson-USA TODAY Sports | futbolmls.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 18. Nicolás Lodeiro, Seattle Sounders - $1.743 Millones USD: El enganche uruguayo de los Sounders le cambió la cara al equipo cuándo llegó el verano pasado y los llevó de la mano a su primer título de MLS Cup. Su salario incluso parece por debajo de lo que aporta en la cancha. Foto: Sounders FC | futbolmls.com 0 Compartir 19. Fanendo Adi, Portland Timbers - $1.736 Millones USD: El goleador nigeriano de los Timbers es el único africano en el Top 20. Adi es uno de los más beneficiados por el otro Timber entre los mejores pagados – Valeri – quien suele ponerle pases de gol. Foto: Bill Streicher-USA TODAY Sports | futbolmls.com 0 Compartir 20. Shkelzen Gashi, Colorado Rapids - $1.668 Millones USD: Quizás sea la otra gran sorpresa entre los jugadores con mejor salario, pero el seleccionado de Albania y su gran pegada le han valido establecerse en la lista del Top 20. Foto: USA Today Images | futbolmls.com 0 Compartir

Se especula que el astro brasileño podría estar listo para regresar ante Colorado, pero de no ser así, Rapids aún necesitara elevar bastante su nivel para poder contener a los hambrientos leones como Cyle Larin, buscar romper la marca perfecta como local de Orlando, y poder siquiera hacerle una grieta a la muralla defensiva que plantean desde el medio campo los purpuras.

Dax McCarty y Schweinsteiger quieren prenderle fuego al Red Bull Arena

New York Red Bulls vs. Chicago Fire

Sábado, 7:30 pm ET | MLS LIVE

Chicago Fire tiene sus razones para desear los tres puntos ante los Red Bulls en Nueva York. Entre esas razones está el conseguir su primer triunfo de visitantes en la campaña, algo que ha sido toda una odisea en los últimos años para el Fire. Fantasma que Bastian Schweinsteiger seguramente también querrá quitarle de encima al club después de que la buena racha tras su llegada se vio cortada por una derrota en Toronto la jornada pasada.



Pero no hay jugador del Fire con más ferviente deseo de ganarle a los Red Bulls que Dax McCarty. Dax fue símbolo de los taurinos durante los últimos 5 años, su salida no se dio en los mejores términos, algo que él sintió como una traición del técnico Jesse Marsch y de la directiva a principios del año. Ahora, la oportunidad de venganza para McCarty en el terreno de juego no podría ser mejor que arrebatándoles el triunfo en la mismísima Red Bull Arena.

Wild West: Por el liderato en el Viejo Oeste

FC Dallas vs. Portland Timbers

Sábado, 8:00 pm ET | MLS LIVE

Partidazo entre el líder y el sublíder de la Conferencia Oeste. Portland no solo pone en juego el liderato de conferencia sino también el primer lugar general. Estos dos equipos jugaron hace un par de temporadas la final de la Conferencia Oeste, y por cómo han arrancado este año, a nadie le extrañaría que se repitiera ese duelo en tales instancias.



publicidad

Los texanos son el único invicto que queda en la campaña, por lo que no sea fácil para los Timbers mantenerse como superlíderes en su visita a Dallas. Pero con Diego Valeri moviendo los hilos del cuadro de Cascadia las posibilidades de los Timbers no son pocas, considerando que ya han ganado en dos de las tres visitas que han tenido este año.



Los dos tienen bastante que ganar, pero de perder o incluso de empatar, podrían perder sus privilegiadas posiciones.

La máquina goleadora del ‘Tata’ Martino regresa a casa, ¿se avecina la goleada perfecta?

Atlanta United vs. DC United

Domingo, 3:00 pm ET | FS1, FOX Deportes

Atlanta tiene más de un mes sin jugar en casa, no lo hace desde que golearon 4-0 al Chicago Fire el 18 de marzo. Regresan de una larga gira jugando de visitante y aun siendo la maquina goleadora mejor aceitada y más fina de la Conferencia Este. El goleador Josef Martínez se lesionó, pero los argentinos Tito Villalba y Yamil Asad tomaron la batuta goleadora, y hasta un debutante la jornada pasada hizo gol en los pocos minutos que el ‘Tata’ Martino le otorgó.

En frente estará un muy averiado DC United. Ofensivamente son la peor ofensiva en cuanto a goles anotados en el Este, y defensivamente tan solo Philadelphia Union tiene más goles recibidos que ellos en la Conferencia. La última vez que Atlanta enfrentó a una defensa tan endeble, Minnesota United se comió media docena.



Soberbia asistencia de Almirón y Villalba no perdona a quema ropa para el gol de Atlanta /UniMás 0 Compartir

Todo apunta a una tarde de fiesta en Georgia y goles, muchos goles rojinegros.