MLS

Landon Donovan se descarta, no será candidato a la silla presidencial de la federación estadounidense

La leyenda de la selección de los Estados Unidos y de la MLS, no será uno de los múltiples candidatos a quedarse con la presidencia de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (USSF). Sin embargo, quiere continuar ligado al fútbol para contribuir al desarrollo del mismo en suelo estadounidense.

Donovan le confesó en una entrevista a Grant Wahl de Sports Illustrated, que a pesar de considerarlo, ha decidido no ser un contendiente por la silla presidencial de la federación. Otros ex internacionales de EE.UU. si lo harán como es el caso de Kyle Martino, Eric Wynalda, Paul Caligiuri, así como también el directivo de USSF Carlos Cordeiro. El actual presidente, Sunil Gulati, aún no se ha pronunciado sobre sí se postulara nuevamente o dejara el cargo.



Landon Donovan escoge a los mejores del 2017 en MLS : “Toronto FC será el campeón” Univision 0 Compartir



“Creo que como muchos, la reacción inicial es que puedes ayudar. Puedo hacer el trabajo. Pero rápidamente me retracte de eso a considerar las realidades, en las cuales 1) no estoy remotamente calificado para ese trabajo, 2) no tendría ni idea de por dónde comenzar con ese trabajo, 3) no quiero hacer ese trabajo, y 4) hay mejores maneras para mí de estar involucrado y tener un impacto”, Donovan le dijo a Wahl. “De lo que me he dado cuenta con esto, es de que no estoy haciendo lo suficiente en este proceso para ayudar. Y eso va a cambiar”.

“El Capitán América” aún no tiene los detalles de cómo se darán esos cambios, pero dijo que trabajara los próximos meses en edificar un plan para avanzar en el plan futbolístico de la federación, empezando con el desarrollo de jugadores y hasta la selección absoluta.



Lo mejor de Landon Donovan en la MLS Univision Deportes Network 0 Compartir



El plan se lo presentaría a quien sea electo el nuevo presidente de la federación, y Donovan espera que el nuevo mandamás “quiera implementarlo tan pronto como sea posible”.

Donovan también mencionó que le gustaría trabajar en la federación tras las elecciones de febrero, idealmente en una posición que ayude a la toma de decisiones y legislación a niveles juveniles.