Landon Donovan, decepcionado por la no clasificación del Team USA al Mundial 2018

"Si no puedes vencer a Trinidad en un partido importante, no mereces ir a la Copa del Mundo", sentenció el retirado goleador de la selección estadounidense.

La desazón por la no clasificación de Estados Unidos a la Copa del Mundo del año próximo no cesa. Landon Donovan, leyenda del Team USA, fue uno de los que manifestaron su descontento. En su caso, lo hizo en el programa de radio The Dan Patrick Show.

Donovan -que a lo largo de su carrera marcó 57 goles con el equipo nacional- lamentó la falta de sentido de urgencia mostrada por Estados Unidos en la derrota por 2-1 ante Trinidad y Tobago el martes por la noche.



"Lo más preocupante para mí fue la carencia de urgencia que mostró el equipo", destacó la exfigura de LA Galaxy. "Todos sabemos que en el mundo del deporte todo puede pasar. Puedes perder partidos, eso es parte del deporte. Pero la falta de urgencia para comprender qué estaba en juego fue realmente desalentador para mí. Honestamente, fue algo difícil de mirar".

Landon Donovan, sin embargo, se abstuvo de señalar a ningún jugador, entrenador o funcionarios de la federación estadounidense en particular. Pero señaló en más de una ocasión que el hecho de haber llegado a la última temporada del Hexagonal Final sin la clasificación a Rusia 2018 asegurada ya fue -de por sí- un fracaso.



"Nunca deberíamos haber llegado a una situación en la que teníamos que marcar un gol en Trinidad para clasificar al Mundial", expresó. "En nuestra historia hemos tenido que hacer cosas similares, pero creo que ya habíamos superado esas circunstancias, que eso ya era cosa del pasado. La realidad es que perdimos dos partidos en casa en la eliminatoria. No soy un estadista, pero no recuerdo cuándo algo así eso por última vez", relató Donovan.

"Y perdimos un partidos en Trinidad, contra un equipo que ya no tenía nada en juego", añadio el ya retirado 10. "Y esa es la realidad de esta situación. En todo sentido, es inaceptable y es muy decepcionante. Recibimos lo que merecimos. Si no puedes ganar más partidos en casa en el proceso de clasificación, y si no puedes vencer a Trinidad en un juego que es importante para nosotros y no lo es para ellos, entonces no mereces ir a la Copa del Mundo".



