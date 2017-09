Landon Donovan, decepcionado con la mala campaña del Galaxy: “Parece que no hay un plan”

Landon Donovan no suavizó sus palabras al definir la actual situación de LA Galaxy, su exequipo. El exatacante fue uno de los comentaristas del partido de la Semana 29 en el que el club californiano perdió por 2-1 en su visita ante Sporting Kansas City, recientemenete ganador de la Copa Abierta de Estados Unidos.



Frente a los micrófonos de la cadena FOX, Donovan cuestionó la falta de visión del Galaxy a lo largo de la temporada 2017.



"Da la sensación de que no tienen un plan para hacer lo que desean hacer o ser lo que quieren ser", lamentó el legendario futbolista. "Cuando construyes a un equipo, lo haces desde la mitad [del terreno de juego]. Cualquier entrenador, cualquier gerente general, cualquier director deportivo te lo dirá. Necesitas contar con piezas sólidas".

El Galaxy llegó al encuentro ante el SKC luego de haber perdido seis de sus ocho partidos disputados desde que Sigi Schmid asumió como entrenador en jefe, en reemplazo del despedido Curt Onalfo. El club angelino hizo algunas incorporaciones de alto perfil en la temporada 2017, como Joan Pedro, Romain Alessandrini, Jermaine Jones y Jonathan dos Santos, pero Donovan creen que esos fichajes no son parte de un plan general y más amplio sobre el futuro del equipo.



Las críticas de Donovan -que el año pasado disputó un puñado de partidos con el LA Galaxy- se centraron de manera especial en el grado de adaptación del volante portugués Joan Pedro a la MLS.

"No estamos en un punto de la Major League Soccer en el que puedes equivocarte con un jugador como ese", expresó Donovan. "Y no estoy diciendo que haberlo contratado a él [Joao Pedro] sea un error todavía. Él necesita más tiempo para entender. Pero cuando gastas un millón y medio de dólares en un jugador, necesitas que esa persona sea alguien que contribuya de manera absoluta y con el que puedas contar. Y él todavía no es del todo ese tipo de futbolista".



Además, Landon Donovan comparó la actual situación de LA Galaxy con la situación del rival del sábado. El astro de la selección de Estados Unidos elogió la figura de Peter Vermes, entrenador de Sporting Kansas City. "Tras conversar con él esta semana, quedé muy impresionado. Él es parte de todas las situaciones que se generan dentro de ese club", explicó el retirado 10. "Todo el tiempo Vermes sabe lo que está pasando. Su huella está en todo, ya sea que hablemos de jugadors del primer equipo o de la academia. Ese tipo de claridad es lo que, francamente, el Galaxy no tiene en este momento".



Por último, Donovan apuntó que Sigi Schmid necesita una mejoría en la posición del arquero de LA Galaxy. El pasado sábado Clement Diop fue el titular en el conjunto californiano. El tercer portero que emplea el equipo en esta temporada.

"Cuando le preguntamos al entrenador cómo se puede comenzar a reconstruir el equipo, su primera respuesta fue 'Creo que tenemos que mejorar nuestra posición de arquero.' Él no está contento con la situación actual".

Con una derrota más en su cuenta, LA Galaxy se ubica en la décima (anteúltima) posición de la Conferencia Oeste, con escasísimas opciones de entrar a la postemporada.