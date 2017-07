"La MLS tiene jugadores para hacer un juego de igual a igual ante Real Madrid", dice Kaká

A sus 35 años, Ricardo Izecson dos Santos Leite -Kaká, para el mundo futbolístico- lo ha ganado todo. Sin embargo, espera con ansiedad e ilusión la llegada del miércoles 2 de agosto, fecha en la que las máximas figuras de la MLS jugarán ante el Real Madrid en la ciudad de Chicago, en el marco del All-Star Game de 2017.

Para el astro brasileño de Orlando City SC el duelo ante el vigente campeón de la Liga de Campeones de Europa y del campeonato de primera división en España será un evento muy importante. "Será un partido muy interesante, tiene un peso muy grande para los jugadores de esta liga", manifestó Kaká en declaraciones concedidas al periódico Hoy. "Para mí es un placer ir al Partido de Estrellas porque te encuentras con otros jugadores de esta liga y convives una semana con ellos. Todo eso hace que el partido sea muy especial".



El 10 de 'los Leones' sabe que el choque ante 'los Merengues' será especial en el plano personal. "Es una experiencia muy buena porque cuando estaba en el Real Madrid jugué una vez contra el Milan, y ahora con el Equipo de las Estrellas voy a jugar contra el Real Madrid", reflexionó. "Poquísimas veces voy a poder jugar contra un exequipo, y ahora va a ser mi segunda vez. Es una experiencia muy emocional y no sé como va a ser", aventuró. "Pero encontrarme con personas del club y excompañeros del Real Madrid va a ser una experiencia distinta para mí".

"Tengo buenos recuerdos del Real Madrid", prosiguió el laureado futbolista. "Fue un periodo profesional difícil pero mi experiencia allí en todos los sentidos fue muy buena porque crecí muchísimo, aprendí muchas cosas y conviví con grandes campeones", rememoró. "Fueron cuatro años donde ganamos la Liga, Copa del Rey, Supercopa de España e hice goles. Aunque yo esperaba más, mi pasaje por el Real Madrid fue muy bueno. Poder decir que jugué cuatro años en el Real Madrid para mí es un grandísimo placer".



El combinado de figuras de la MLS enfrentará al que es considerado en la actualidad como el mejor equipo del mundo. "Lo es", aseguró la figura de Orlando City. "Tienen al mejor jugador del mundo, que es Cristiano Ronaldo, y están haciendo historia. Se lo merece por los jugadores que tienen, la gente que trabaja en el club, y enhorabuena por todo lo que hace el Real Madrid". Pese a esa situación Kaká considera que el representativo de la liga norteamericana está en condiciones de imponerse. "Queremos ganar. La motivación es jugar ante un gran equipo y ganar".



"La MLS tiene un equipazo", expuso el enganche surgido del Sao Paulo. "La verdad es que el partido va a ser muy bueno y atractivo porque nuestro equipo tiene grandísimos jugadores. Aunque no jugamos juntos, no creo que sea difícil que nos entendamos". ¿Se le puede ganar al Real Madrid? "No sabemos cómo va ir el partido", respondió Kaká. "Pero tenemos jugadores para hacer un partido muy de igual a igual con el Real Madrid".



El partido que se disputará en el Soldier Field de la ciudad de Chicago servirá, además, para que se pueda producir un duelo entre Cristiano Ronaldo -actual ganador del Balón de Oro- ante Kaká, vencedor de ese premio en 2007. "Estamos en momentos distintos, pero me encanta", comentó el sudamericano. "Cada vez que Cristiano o [Leo] Messi ganan el Balón de Oro me pongo muy feliz porque se acuerdan siempre del mío, porque fui el último en ganar antes que ellos empezaran a ganarlos todos".