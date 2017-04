“La MLS es una de las primeras opciones para los sudamericanos” | Hablando con Matías Pérez García

En esta edición de “Hablando con" de la vigésimo segunda temporada de la MLS, conversamos con Matías Pérez García , volante de creación de Orlando City SC y compañero de equipo de jugadores como Kaká y Nocerino. Pérez García se suma al gran grupo de argentinos actualmente en la MLS, que con 24 representan al país, después de EE.UU. (288) y Canadá (28), que más jugadores aporta a la liga.

Pérez García llega al Orlando City en el 2016, luego de dos temporadas con San Jose Earthquakes. Antes de su llegada a la MLS jugó en grandes equipos de la liga argentina, como el Lanús, All Boys y Tigre. En Orlando City SC ha ganado protagonismo y en la presente temporada es uno de los jugadores clave del equipo, que lleva dos victorias en tres partidos.



publicidad

Este domingo 9 de abril, Orlando City recibirá a New York Red Bulls, a las 4 p.m. ET (ESPN, ESPN Deportes) . Orlando buscará mantener su trayectoria positiva y seguir creciendo en lo que viene a ser su tercera temporada en la liga, mientras que el equipo de Nueva York buscará volver a ser una potencia en el Este. Orlando City esperará mucho de Matías Pérez García quien seguramente será el encargado de hacer marchar al equipo y crear oportunidades de gol.

A continuación, le compartimos “Hablando con Matías Pérez García”. Le invitamos a utilizar la entrevista completa o cualquier parte de esta para sus artículos sobre la MLS. Por favor, dar crédito a FutbolMLS.com.



¿Cuál fue tu primera impresión de la liga en el 2014?



“Muy buena, muy buena, porque cuando llegué justamente me tocó debutar contra el [LA] Galaxy en el Cali Clásico, contra un gran equipo que nos movió mucho la pelota. La verdad que me sorprendió mucho al ser mi primer partido, pero bueno, sacamos adelante el partido y la verdad que la impresión fue muy buena”.

Llegas a Orlando City SC luego de un paso por San Jose Earthquakes, tu primer equipo de la MLS. Desde que llegaste a la liga en el 2014, ¿cómo encuentras que ha cambiado la liga?



“Yo creo que año tras año va aumentando el nivel con la clase de jugadores que van llegando. Llegar a la MLS es una de las primeras opciones para los jugadores, más que nada para los sudamericanos. Eso hace que la liga crezca y también están llegando muchos jugadores de Europa que ya llegan con un nombre y es también muy importante y le dan prestigio a la liga, así que yo creo que año tras año la liga va creciendo cada vez más”.



publicidad

Cuéntanos un poco sobre el nuevo estadio, que se inauguró recién esta temporada. ¿Cómo se vive el ambiente durante los partidos?



“El estadio quedó muy bonito y ha cambiado por completo en lo que es el campo de juego. Tenemos un estadio muy lindo, la gente la sentimos mucho más cerca y se ha notado en los primeros dos partidos que hemos jugado de local. La gente ha jugado su factor, lo hemos sentido, el equipo rival también lo ha sentido y creo que nos ha ayudado. Así que lo estamos disfrutando y a la vez lo estamos haciendo sentir porque nuestra gente nos alienta todo el partido”.

¿Cómo describirías tu estilo de juego en la cancha, qué es lo que buscas hacer partido tras partido?



“Mi objetivo siempre es primero, hacer lo que me pide el entrenador. Y en cuanto a lo mío, es tratar de hacer jugar al equipo, asistir a los delanteros, esa es un poco mi función, así que trato de hacer eso, tratar de llegar al gol, que ahora en este tiempo no se me está dando pero creo que muy pronto va a llegar y estoy trabajando mucho para eso. Así que un poco es esa mi función”.



¿Qué busca el entrenador de ti, en específico, cuando afrontan cada partido?



“En lo ofensivo, tratar de agarrar la pelota y hacer jugar al equipo, que es lo que me caracteriza. En defensiva trabajamos mucho la presión cuando no tenemos la pelota, así que es importante mantener un espacio cuando no tenemos la pelota y cubrir, que es lo que el pide. El entrenador pide tratar de recuperar rápido la pelota y cuando la tenemos tratar de jugar. Tenemos jugadores para eso. Entonces eso es lo primordial. Cuando no tenemos el balón, recuperarlo rápido con una presión alta para quedar cerca del arco rival, y cuando tenemos la pelota tratar de jugar, que tenemos jugadores para hacerlo. Eso es un poco de lo que tratamos de hacer en la cancha”.



publicidad

El sábado reciben al New York Red Bulls, ¿cómo afrontaran el partido y cuáles serán las maneras que buscarán hacerle daño al equipo?



“Sí, nosotros como lo venimos haciendo. Los partidos anteriores hemos buscado presionar al rival, robarle la pelota y tratar de convertir. Nos ha tocado en los dos partidos conseguirlo, conseguir la ventaja, y eso fue importante, entonces eso es lo que vamos a buscar. Sabemos que Red Bulls es un equipo que juega bien, tiene buenos jugadores, intenta salir jugando siempre, entonces ahí va estar la clave creo yo, en hacer una buena presión para recuperar y tratar de convertir lo antes posible”.

Los jugadores argentinos han llegado a la MLS con fuerza. ¿Por qué crees que tantos equipos toman en cuenta a los jugadores argentinos y qué crees que los jugadores de Argentina le ofrecen a sus equipos y a la liga?



“Es muy importante. Yo creo que el jugador argentino siente de una manera el fútbol que por ahí otros jugadores no. Aparte, a los jugadores que han llegado les ha ido muy bien, entonces eso le abre la puerta a otros jugadores. Ahora incluso ha llegado un entrenador argentino también como el ‘Tata’ Martino. Entonces creo que cada uno que va llegando, va abriendo una puerta para que sigan buscando jugadores argentinos, por eso es que lo hacen. Más que nada veo en muchos equipos jugadores de mis características, jugadores de creación, pero ahora también están llegando defensores. Entonces, como te digo, jugadores que han venido desde un principio que le han abierto la puerta para que sigan trayendo jugadores de allá, entonces eso es muy importante”.



publicidad

¿Hablaste con alguno de ellos antes de llegar a EE.UU.?



“Sí, cuando me dijeron que estaba posibilidad de venir automáticamente hablé con varios, con Diego Valeri, con quien soy muy amigo y hablo constantemente y quien hace mucho que está. Entonces hablé con él para que me contara más o menos como es la liga, como estaba y me habló muy bien, que estaba excelente y que no dudara en venir. Así que bueno, por eso también estamos acá”.

¿Qué te parece el trabajo del ‘Tata’ Martino en la liga? ¿Crees que su llegada le pueda abrir la puerta a más entrenadores argentinos a llegar a la MLS?

“Sí, tiene un gran equipo, ha traído a jugadores que conoce. Hasta ahora creo que ha iniciado bien el torneo y es un gran técnico. No por nada estuvo en la selección argentina y en el Barcelona. Creo que le puede aportar mucho a su equipo y a la liga, entonces creo que es muy importante”.



Tata Martino: Atlanta United tendrá influencia argentina /Univision Deportes Network 0 Compartir

¿Qué meta profesional te gustaría lograr?



“En lo personal este año es para tratar de clasificar a los playoffs que es muy importante. Yo siempre digo que siempre que estás equipo contra equipo es muy diferente y una vez que entras a los playoffs puedes llegar al título, entonces bueno, ojalá se pueda dar eso para terminar el año de la mejor manera”.

¿Y en lo personal?



“En principio es siempre estar con mi familia y disfrutar con ellos”.

Hablando de tus hijos, tienes uno que juega en las inferiores del club en Orlando.



“Sí, tiene ocho años y está jugando en el Orlando City. La estructura es muy buena, la verdad que trabajan muy bien, tienen [entrenadores] que son muy buenos y trabajan muy bien con los chicos, les enseñan. Mi hijo tiene ocho años y en el tiempo que lleva acá ha aprendido muchísimo, está muy contento, entonces creo que están trabajando muy bien y empezarán a llegar los frutos dentro muy poco”.



publicidad

¿Cómo te sientes día a día en Orlando?



“Es muy lindo. La verdad que si bien antes vivíamos en California, en San José, que nos encantaba, vivíamos muy bien y habíamos hecho un grupo de amigos muy lindo, acá llegamos y nos adaptamos bastante a la ciudad. Recibimos muchas visitas por el tema de los parques, así que bueno, constantemente estamos yendo y lo más importante es que la familia esté contenta. Ellos están bien entonces eso lo permite a uno trabajar tranquilo”.

Y eres aficionado del básquet y la NBA…



“Cuando estaba en San José tenía cerca al estadio del Golden State y asistía a muchísimos partidos, incluso a las finales. Es una calidad de básquet impresionante, a mí siempre me gustó la NBA y para mi poder ver la final fue un sueño y lo viví muy feliz. Acá también intento ir a los partidos cuando puedo, el club tiene entradas, entonces estoy pidiendo constantemente para ir a verlos y lo disfruto con la familia siempre”.

Y por último, ¿cuál es el equipo de tus amores?

“Con el correr del tiempo la verdad es que uno trata de no ser fanático de un club. Siempre con los que me tocó jugar tengo grandes recuerdos”.